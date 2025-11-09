"Дворець Полякової" и "Клопська": в сети появилась шуточная схема киевского метро

Станции метро в Киеве "переименовали". Получилось забавно

В сети появилась новая шутливая схема киевского метрополитена в ответ на электронную петицию о переименовании нескольких столичных станций, зарегистрированную на сайте КГГА.

Схему опубликовала на своей Facebook-странице блоггер и волонтер Юлия Герасимчук, известная из-за участия в шоу "Міняю жінку" и не только.

Станция "Золотые ворота" на схеме превратилась в "Циганські ворота", а "Театральна" в "Танцулькі". "Майдан Незалежности" "переименовали" в "Глобус", вероятно из-за расположения одноименного торгово-развлекательного центра, а "Хрещатик" в "Стрічки".

Некоторые станции метро изменили свои названия на этой ироничной карте, скорее всего, из-за созвучности с забавными словами: "Кловська" — "Клопська", "Арсенальна" — "Анальна".

Шуточная карта киевского метро 2025

Что предлагали в петиции

Как мы уже упомянули, поводом к появлению этой шутки стала петиция на сайте КГГА о переименовании нескольких станций столичной подземки, созданная в августе. Она собрала всего 457 подписей.

В документе предлагалось переименовать следующие станции:

"Берестейську" в "Грушки"

"Дарницю" в "Дитячий світ"

"Чернігівську" в "Парк Кіото"

"Лісову" в "Броварську"

"Мінську" в "Погоню"

"Тараса Шевченка" в "Подільську"

"Червоний хутір" в "Микільський ліс"

"Мостицьку" в "Біличе поле"

Также автор петиции просил сменить название электродепо "Дарниця" на "Лівобережне".

Автор петиции утверждал, что петиция направлена на устранение топонимической путаницы и улучшение ориентирования в метро как киевлян, так и гостей города.

