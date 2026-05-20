"Найбільш опущена каста": вчений розвінчав міф про гордого вовка-одинака

Для деяких хижаків життя без зграї майже неможливе

Насправді стереотип про "вовка-одинака" в природі — це не символ сили та свободи. Адже вовки живуть зграями, тому одинаки — це вигнанці.

Про це "Телеграфу" розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, зустріти вовка-одинака можна будь-де, але це здебільшого буде хвора та виснажена тварина.

"Вовк-одинак, якщо брати по етологічних особливостях вовків, — це найбільш "опущена" каста. Вигнанець, який не може сам полювати, він зазвичай може бути хворий, він буває хворий на коросту, там зуби пошкоджені", — каже експерт.

Ігор Дикий. Фото надане спікером

Він наголошує: "Той одинак, якого знайшли з ошийником в Чорнобильській зоні — він був весь з'їдений паразитами, коростою. У шлунку купа глистів, і він їв підніжний корм".

Зоолог пояснює, що одинаки не те, що не здатні нормально полювати самі, вони навіть їсти нормально не можуть. Зграя для хижаків — це не просто сім'я, це система, яка навчена полювати разом.

"Того вовка одинака здається навіть інша зграя якраз і умертвила — тобто він зайшов на їхню територію, він порушив їхні умови, він був вигнанець — то вони його і обнулили", — резюмує Дикий.

Для довідки

Вовк — це хижий ссавець із родини псових, який добуває їжу самостійно активним пошуком та переслідуванням жертв. Дорослий вовк зазвичай більший за вівчарку: довжина тіла з головою і без хвоста досягає 135—160 см, хвіст — 40—52 см. Висота в плечах 80—95 см. Вага зазвичай 45—60 кг. На території Євразії нараховується 10—15 підвидів, і десь стільки ж в Північній Америці. Вовки активні переважно в нічні години, але іноді їх можна зустріти і вдень.

