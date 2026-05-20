Допомагали відкрити усією родиною: батьки здивували мережу оригінальною ідеєю подарунка (відео)

Такий незвичайний сюрприз дитині точно запам’ятається надовго

Одна з українських сімей, яка веде свій блог у соціальній мережі, оригінально підійшла до ідеї подарунку для свого сина. Точніше сказати, до упаковки цього сюрпризу.

Зовні коробка була упакована у святковий папір, але під ним на дитину чекала справжня несподіванка — для відкриття коробки знадобилося повністю розкрутити складну конструкцію. Відповідні відео були опубліковані в TikTok на сторінці victory_zlenko_fam.

У ході цього міні-випробування хлопець разом зі своєю сім’єю почали розкручувати гайки, з яких навколо коробки була справжня клітка.

Ідея викликала одночасно здивування та захоплення, оскільки подарунок довелося "заробляти" терпінням та зусиллями.

Витративши багато часу, імениннику таки вдалося витягти ту саму заповітну коробку. Жартома він припустив, що там може знаходитися пакет цукерок і заради цього він так сильно старався.

Однак насправді під складною конструкцією знаходився подарунок, який привів хлопця у справжнє захоплення. Батьки подарували йому iPhone, який він так хотів.

Згодом з’явилося відео, в якому розповіли, що батько хлопця три дні закручував гайки, доки син був у школі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що магазин "Сільпо" вляпався у курйоз із фруктами для дітей.