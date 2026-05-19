Чому 18-й місяць після виходу на пенсію — найважчий: що під час нього відбувається

Фахівці назвали місяць, який пенсіонери можуть переживати найважче після завершення трудової діяльності. Як виявилося, сум через втрату соціальних зв'язків накатує далеко не в перші дні та тижні.

Про це пише журнал "VegOut". Згідно з аналізом фахівців, "найсамотнішим" місяцем після виходу на пенсію є 18-й, який називають "особливим структурним моментом". Саме в цей момент зазвичай приходить особливе, тихе усвідомлення того, що соціальні зв'язки колишнього життя спорожніли не випадково.

"Вони спорожніли за вісімнадцять місяців відтоді, як людина перестала задовольняти їхні потреби, через людей, які знали її тільки за її корисністю", — йдеться в статті.

Перші місяці, як правило, пом'якшуються особливим полегшенням. Тиснення робочого життя, яке було постійним протягом десятиліть, раптово зникає. Пенсіонер сприймає цю відсутність як свободу.

"Тому пенсіонер часто до шестимісячного рубежу почувається досить добре. У нього є свобода. У нього все ще є те, що виглядає як соціальне життя", — пишуть журналісти.

Віддалення відбувається поступово, настільки поступово, що жоден конкретний момент не сприймається як момент втрати. Пенсіонер, озираючись на вісімнадцять місяців, часто не може визначити, коли саме зник кожен конкретний контакт. Він може лише на вісімнадцятому місяці зрозуміти, що сукупний ефект усіх цих невеликих віддалень створив соціальну структуру, яка майже не схожа на ту, що існувала в перший місяць.

"Усвідомлення, яке приходить у вісімнадцятому місяці, має специфічну структуру. У більшості випадків це не усвідомлення того, що людина самотня в якомусь загальному сенсі. Це, скоріше, усвідомлення того, що стосунки, які людина вважала дружбою, при найближчому розгляді виявляються чимось іншим… Це усвідомлення неприємне. У більшості випадків воно не приходить у вигляді однієї миті прозріння. Найчастіше воно приходить як поступове усвідомлення, що накопичується протягом вісімнадцятого місяця та наступних місяців. Пенсіонер, сидячи у своїй вітальні у вівторок вдень, помічає відсутність дзвінків, які раніше надходили без будь-якого приводу. Він помічає відсутність запрошень на заходи, які раніше включали його за замовчуванням. Це усвідомлення — один із найскладніших періодів пізнього етапу кар'єри. Воно вимагає ретроспективного перегляду розуміння аналізованих стосунків", — додає видання.

