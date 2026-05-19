Головна помилка на Вознесіння Господнє: священник пояснив, чого не слід робити

Священник пояснив, що головне у святі — не страх, а віра

Найчастіша помилка в день Вознесіння Господнього — звести сенс свята лише до прикмет, заборон чи зовнішніх традицій. Потрібно пам'ятати про його справжній духовний зміст.

"Це свято про надію", — пояснює в коментарі "Телеграфу" священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк.

Люди починають більше боятися "не так щось зробити" — чи можна прати, чи можна працювати, що буде, якщо піде дощ або хтось щось позичить — але при цьому можуть знайти навіть кількох хвилин для молитви, подяки Богові чи участі у богослужінні. о. Тарас Видюк, священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ

Військовий капелан пояснює, що суть свята інша — вона не в забобонах, не в страху перед "порушенням правил". "Христос возніс людську природу до Неба, відкрив людині шлях до вічного життя й не залишив світ без Своєї присутності", — пояснює отець Тарас сенс Вознесіння.

Священнослужитель наголосив, що у це день варто зосередитись не на повір'ях, а приділити увагу духовному. Саме це найкраще відповідає справжньому змісту свята.

Найважливіше у цей день — не шукати тривожних прикмет і не рахувати дрібних заборон, а постаратися хоча б трохи відкрити серце Богові: подякувати, помолитися, примиритися з кимось, підтримати ближнього й пам’ятати, заради чого існує саме це свято о. Тарас Видюк, священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ

Свято Вознесіння Господнього вже минуло для християн західного обряду, проте для християн східного обряду (ПЦУ та Українська греко-католицька церква) припадає на 21 травня. В цей день церква дотримується певних правил, серед яких, наприклад, не вінчати людей. Проте це пов'язано не із "нещасливим" днем, а тим, що під час великих свят увага має бути зосереджена саме на них.

