Головна помилка на Вознесіння Господнє: священник пояснив, чого не слід робити
Священник пояснив, що головне у святі — не страх, а віра
Найчастіша помилка в день Вознесіння Господнього — звести сенс свята лише до прикмет, заборон чи зовнішніх традицій. Потрібно пам'ятати про його справжній духовний зміст.
Що потрібно знати:
- Священник ПЦУ назвав головною помилкою зациклення на прикметах
- Капелан закликав приділити увагу молитві та подяці Богові
- Для християн східного обряду Вознесіння припадає на 21 травня
"Це свято про надію", — пояснює в коментарі "Телеграфу" священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк.
Люди починають більше боятися "не так щось зробити" — чи можна прати, чи можна працювати, що буде, якщо піде дощ або хтось щось позичить — але при цьому можуть знайти навіть кількох хвилин для молитви, подяки Богові чи участі у богослужінні.
Військовий капелан пояснює, що суть свята інша — вона не в забобонах, не в страху перед "порушенням правил". "Христос возніс людську природу до Неба, відкрив людині шлях до вічного життя й не залишив світ без Своєї присутності", — пояснює отець Тарас сенс Вознесіння.
Священнослужитель наголосив, що у це день варто зосередитись не на повір'ях, а приділити увагу духовному. Саме це найкраще відповідає справжньому змісту свята.
Найважливіше у цей день — не шукати тривожних прикмет і не рахувати дрібних заборон, а постаратися хоча б трохи відкрити серце Богові: подякувати, помолитися, примиритися з кимось, підтримати ближнього й пам’ятати, заради чого існує саме це свято
Свято Вознесіння Господнього вже минуло для християн західного обряду, проте для християн східного обряду (ПЦУ та Українська греко-католицька церква) припадає на 21 травня. В цей день церква дотримується певних правил, серед яких, наприклад, не вінчати людей. Проте це пов'язано не із "нещасливим" днем, а тим, що під час великих свят увага має бути зосереджена саме на них.
Раніше "Телеграф" розповідав, що церква не вважає вживання алкоголю на Вознесіння гріхом. Ба більше, це стосується й інших свят, адже засуджується зловживання.