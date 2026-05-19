Після комунального транспорту у Києві здорожчають маршрутки: названо три варіанти ціни

Нові тарифи мають запрацювати з 15 липня

Підвищення вартості проїзду на комунальний транспорт в Києві приведе до здорожчання тарифів й у приватних перевізників. Наразі є кілька варіантів, які можуть обрати для себе власники столичних маршруток.

Як розповідає "Телеграфу" співзасновник ГО "Пасажири Києва" В'ячеслав Скриль, заплановане збільшення цін на проїзд у комунальному транспорті з 8 до 30 грн досить велике та перевищило очікування багатьох.

Пане В'ячеславе, якщо міська влада залишить тарифи у 3,5 раза вищими, як відреагує приватний бізнес? Чи залишить ціну нижчу і перебере на себе транспортні потоки, відповідно і фінанси, чи підніме ціну, як це традиційно відбувається?

— Варто очікувати підвищення і у приватних перевізників як мінімум до ціни комунального. І це може їх трошки оживити, дозволить збільшити кількість приватних автобусів і відібрати більше пасажирів у комунального транспорту. При цьому собівартість перевезень в комунальному транспорті, після втрати частини пасажирів, стане ще більшою. Спіраль деградації транспорту в Києві зробить ще один виток.

В'ячеслав Скриль

Хочете сказати, що приватні перевізники зараз, так би мовити, бідують? Здавалось, що у них цілком процвітаючий бізнес.

— Не зовсім. Останнє підвищення — це був крок відчаю, вони вже не могли працювати за старим тарифом. Власне попередні роки це призводило до поступового зменшення кількості маршруток і вони тисли на міську владу, щоб та підвищила тарифи в комунальному, щоб підняти теж без втрати пасажирів.

Тобто приватники рахують гроші. Вони не могли дозволити собі просто підняти і втратити пасажирів. А місто для комунального так зробити може, втративши і без того нездоровий, але хоч якийсь баланс з приватниками.

Нові ціни на проїзд у Києві

Приватні перевізники не проґавлять нагоди заробити. Що каже експерт про нові тарифи на проїзд

Викладач кафедри міського будівництва КНУБА та директор команди "ПроМобільність" Дмитро Беспалов наголошує: "Оскільки міська влада є політичним суб’єктом, то її дії зазвичай мають політичну мотивацію. Натомість приватні перевізники — це бізнес, а бізнес діє раціонально з точки зору максимізації прибутку. Тому можна майже не сумніватися, що приватні перевізники намагатимуться отримати з цієї ситуації (підвищення цін на комунальний транспорт) максимум вигоди".

— Я бачу три принципові сценарії, які вони можуть розглядати:

— одразу підняти питання про підвищення тарифу до 30 ₴, щоб синхронізуватися з комунальним транспортом, мотивуючи це необхідністю зберегти нинішній "паритет". Другий сценарій — також підвищення тарифів, але не до рівня 30 ₴, а, наприклад, до 25–28 ₴, щоб залишатися трохи дешевшими за комунальний транспорт. Приблизно так само було під час минулого подорожчання до 8 ₴. Тоді приватні перевізники, принаймні деякі з них, ще доволі довго возили пасажирів по 7 ₴. Таким чином вони забирали у комунального транспорту платоспроможних пасажирів, тоді як комунальний транспорт переважно перевозив пільговиків. Платоспроможні пасажири не бачили сенсу платити на 1 ₴ більше, адже маршрутка зазвичай рухається швидше, має коротші інтервали руху та часто зручніший маршрут без необхідності пересадок. Переманивши платоспроможних пасажирів і привчивши їх до своїх маршрутів, приватні перевізники згодом почали піднімати вартість проїзду.

Третій сценарій — встановлення тарифів вище 30 ₴. Це можуть мотивувати тим, що навіть у разі втрати частини пасажиропотоку вони все одно збиратимуть ті самі гроші. Насправді перевезення надто великих обсягів пасажирів для приватного оператора може бути невигідним, оскільки це підвищує витрати на обслуговування рухомого складу. Переповнена маршрутка потребує кращого і дорожчого обслуговування ходової частини та інших агрегатів.

Дмитро Беспалов

Тому зараз приватні оператори мають ретельно спрогнозувати та змоделювати свою майбутню ситуацію, щоб обрати найвигіднішу модель поведінки.

Особисто я ставлю на другий сценарій і повторення ситуації з минулим подорожчанням: підвищення тарифів зі сторони маршруток, але збереження їх дешевшими за комунальний транспорт із метою перехоплення більшості платоспроможного попиту з комунального транспорту на свої маршрути. Яку саме вигоду від цього отримає комунальний транспорт і міська громада — питання риторичне.

Для довідки

У Києві з 15 липня має зрости проїзд на міський громадський транспорт з 8 до 30 грн. При цьому буде введено єдиний квиток — 60 грн, він діятиме з необмеженою кількістю безкоштовних пересадок між будь-яким видом транспорту впродовж 90 хвилин після першої валідації.

