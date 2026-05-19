Гроза на Вознесіння — не "кара Божа": священник ПЦУ пояснив, що вона означає

За прогнозом, негода накриє більшість областей України 21 травня

Гроза на Вознесіння не віщує нічого, вважають в Православній церкві України. Це насамперед природне явище, а церква не вчить пов'язувати їх із Божим гнівом на людей.

"Церква застерігає християн від забобонів і страхів, коли будь-яку негоду люди починають сприймати як пряме покарання чи особливий містичний знак", — наголошує священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк в коментарі "Телеграфу". Він нагадує — за Святим Письмом природа живе за законами, встановленими Богом.

Християнин має реагувати на природні явища спокійно, з молитвою та довірою до Бога. Під час грози можна помолитися, подякувати Господу за Його опіку, попросити захисту для себе й близьких о. Тарас Видюк, священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ

Військовий капелан каже, що не варто шукати в грозі чи інших явищах природи прихованих знаків. Прикмети виникають, адже на великі свята люди просто звертають на все більше уваги. Та частина з них — лише елемент народної культури, і віра на них не має будуватись.

Якщо на Вознесіння гримить гроза — це не привід для паніки чи думок про "кару". Краще сприйняти це як нагадування про велич Божого творіння та провести свято в мирі, молитві й добрих думках. о. Тарас Видюк, священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ

Нагадаємо, за народним повір'ям гроза та дощ на Вознесіння Господнє вважаються поганим знаком. Згідно з народними віруваннями, негода в цей день віщує неврожай, хвороби людей та худоби, а також холодне літо. Зауважимо, свято Вознесіння для християн східного обряду припадає на 21 травня. В цей день грози прогнозують у більшій частині України.

Прогноз погоди на 21 травня/ Джерело: Укргідрометцентр

