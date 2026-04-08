Замість Леніна - фонтан? Проєкт реконструкції в центрі Києва роздратував киян

В коментарях розмірковують над доцільністю планів столичної влади

На перетині бульвару Тараса Шевченка та Хрещатика в центрі Києва планують облаштувати сучасний громадський простір і встановити фонтан замість постаменту пам'ятника В. Леніну. Головною метою проєкту є створення безбар’єрного середовища та "зшивання" пішохідних маршрутів в районі Бессарабського ринку.

Про це заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський повідомив на своїй сторінці у Facebook. Проте ця ідея викликала бурхливу та неоднозначну реакцію в коментарях.

Що планується змінити

За словами посадовця, в центрі Києва на перетині бульвару Тараса Шевченка та Хрещатика планується оновлення громадського простору. Одна з цілей — зробити його по-справжньому доступним для всіх.

"Після демонтажу пам’ятника у 2013 році ця локація так і не стала повноцінним пішохідним простором. Сьогодні перейти дорогу тут можна лише через підземний перехід – а це бар’єр для людей на кріслах колісних, батьків із дитячими візочками, людей старшого віку. Маємо це змінити", — написав Мондриївський.

Постамент після повалення пам'ятника В. Леніну. Фото Вікіпедія

Проєкт створення громадського простору в центрі Києва

Він пояснив, що проєкт передбачає облаштування зручних наземних пішохідних маршрутів, оновлення покриття, озеленення, освітлення та місця для короткого відпочинку. Простір стане логічним і безпечним для щоденного користування.

"Окремим елементом стане фонтан – його реалізують за підтримки меценатів, зокрема компанії Farmak. Можна багато дискутувати про доречність рішень, архітектурну традицію в історичному середовищі столиці, а інколи достатньо подивитися на візуалізацію проєкту, щоб зрозуміти, як усе працюватиме. У результаті маємо отримати сучасний громадський простір, який відповідатиме потребам людей і нарешті "зшиє" важливу пішохідну ділянку в центрі столиці. Це рішення не про сьогоднішній ефект – а про те, яким буде місто через роки", — зазначив Мондриївський.

Проєкт оновлення громадського простору в центрі Києва

Реакція на проєкт в мережі

Пост викликав активне обговорення в коментарях. Думки користувачів розділились: хтось вважає таке оновлення недоречним і невчасним, а дехто думає, що після реконструкції простір виглядатиме значно краще, ніж зараз.

"Погана ідея віддати таке місце під фонтан. Дуже погана ідея";

"Дуже круто! Там наземний перехід дуже давно проситься. Лайк, зачьот!", — пишуть в коментарях.

Коментарі щодо проєкту

Водночас дехто критикує проєкт за ідею встановлення саме фонтану, оскільки в місті й так є багато фонтанів, які не працюють у сезон. Користувачі пропонують замість нього встановити постамент комусь із відомих історичних постатей. Наприклад, Павлу Скоропадському, Симону Петлюрі чи Олександру та Ніколі Терещенкам.

"Класно було б поставити там пам'ятник комусь з українських лідерів. Наприклад, Павлові Скоропадському. А нижче по бульвару, на місці Щорса, — Симонові Петлюрі";

"Ідеологія і символи національної ідентичності лежать в основі національного супротиву. В центрі Києва не так багато знакових місць де можна ставити памʼятники символам нації і це перехрестя є бездоганним місцем для встановлення національних символів. Встановлення там фонтану — ідеологічна поразка. Ця ідея — помилка";

"Якби це фонтан був серед пустелі і пальм, то це би було принаймні доцільно і естетично, а так, безглуздий несмак, на жаль";.

"Для початку варто включити фонтани на Майдані Незалежності, які не працюють вже 5 років. Та запустити такий самий фонтан як на фото у Парку Рильського, який так само не працює п'ятий рік";

"Проєкт здається не поганий, але по перше це ціна питання. По друге це необхідність і доцільність, під час того як вже треба готуватися до опалювального сезону і приводити до ладу ЖКГ. Чи взимку кияни будуть грітися і їсти готувати біля фонтану?";

"Боже боже, знову бабло відмиваєте. Звісно, у війну ж це якнайкраще освоєння коштів . Може б краще було Майдан привести в людський вигляд? Там клоака".

Коментарі користувчів соцмережі

Повалення пам'ятника Леніну в Києві

Громадський демонтаж пам'ятника Леніну на перетині вулиці Хрещатик та бульвару Тараса Шевченка відбувся 8 грудня 2013 року під час Євромайдану. Повалення пам'ятника Леніну в Києві продовжило ланцюгову реакцію по всій Україні, яка одержала назву "Ленінопад", і почалася з міста Охтирка, Сумської області 15 лютого 2013 року.

