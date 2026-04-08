Вместо Ленина – фонтан? Проект реконструкции в центре Киева разозлил киевлян

В комментариях размышляют над целесообразностью планов столичных властей

На пересечении бульвара Тараса Шевченко и Крещатика в центре Киева планируется обустроить современное общественное пространство и установить фонтан вместо постамента памятника В. Ленину. Главной целью проекта является создание безбарьерной среды и "сшивание" пешеходных маршрутов в районе Бессарабского рынка.

Об этом заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский сообщил на своей странице в Facebook. Однако эта идея вызвала бурную и неоднозначную реакцию в комментариях.

Что планируется изменить

По словам чиновника, в центре Киева на пересечении бульвара Тараса Шевченко и Крещатика планируется обновление общественного пространства. Одна из целей – сделать его по-настоящему доступным для всех.

"После демонтажа памятника в 2013 году эта локация так и не стала полноценным пешеходным пространством. Сегодня перейти дорогу здесь можно только через подземный переход – а это барьер для людей на колёсных креслах, родителей с детскими колясками, людей старшего возраста. Мы должны это изменить", — написал Мондриевский.

Постамент после демонтажа памятника В. Ленину. Фото Википедия

Проект создания общественного пространства в центре Киева

Он пояснил, что проект предусматривает обустройство удобных наземных пешеходных маршрутов, обновление покрытия, озеленение, освещение и места для короткого отдыха. Пространство станет логичным и безопасным для ежедневного использования.

"Отдельным элементом станет фонтан – его реализуют при поддержке меценатов, в частности компании Farmak. Можно много дискутировать об уместности решений, архитектурной традиции в исторической среде столицы, а иногда достаточно посмотреть на визуализацию проекта, чтобы понять, как все будет работать. В результате должны получить современное общественное пространство, которое будет отвечать потребностям людей и наконец "сошьет" важный пешеходный участок в центре столицы. Это решение не о сегодняшнем эффекте — а о том, каким будет город через годы", — отметил Мондриевский.

Проект обновления общественного пространства в центре Киева

Проект обновления общественного пространства в центре Киева

Проект обновления общественного пространства в центре Киева

Проект обновления общественного пространства в центре Киева

Реакция на проект в сети

Пост вызвал активное обсуждение в комментариях. Мнения пользователей разделились: кто-то считает такое обновление неуместным и несвоевременным, а некоторые думают, что после реконструкции пространство будет выглядеть значительно лучше, чем сейчас.

"Плохая идея отдать такое место под фонтан. Очень плохая идея";

"Очень круто! Там наземный переход очень давно просится. Лайк, зачёт!", — пишут в комментариях.

Комментарии относительно проекта

В то же время некоторые критикуют проект за идею установки именно фонтана, поскольку в городе и так много фонтанов, которые не работают в сезон. Пользователи предлагают вместо него установить памятник кому-нибудь из известных исторических фигур. Например, Павлу Скоропадскому, Симону Петлюре или Александру и Николе Терещенко.

"Классно было бы поставить там памятник кому-то из украинских лидеров. Например, Павлу Скоропадскому. А ниже по бульвару, на месте Щорса — Симону Петлюре";

"Идеология и символы национальной идентичности лежат в основе национального сопротивления. В центре Киева не так много знаковых мест, где можно ставить памятники символам нации и этот перекресток является безупречным местом для установления национальных символов. Установка там фонтана – идеологическое поражение. Эта идея – ошибка";

"Если бы это фонтан был среди пустыни и пальм, то это бы было по крайней мере целесообразно и эстетично, а так, бессмысленная безвкусица, к сожалению";.

"Для начала стоит включить фонтаны на Майдане Независимости, которые не работают уже 5 лет. И запустить такой же фонтан как на фото в Парке Рыльского, который также не работает пятый год";

"Проект кажется не плохой, но во-первых это цена вопроса. Во-вторых это необходимость и целесообразность, во время того как уже нужно готовиться к отопительному сезону и приводить в порядок ЖКХ. Или зимой киевляне будут греться и есть готовить у фонтана?";

"Боже боже, опять бабло отмываете. Конечно, в войну это наилучшее освоение средств. Может бы лучше Майдан привести в человеческий вид? Там клоака".

Комментарии пользователей соцсети

Свержение памятника Ленину в Киеве

Общественный демонтаж памятника Ленину на пересечении улицы Крещатик и бульвара Тараса Шевченко состоялся 8 декабря 2013 года во время Евромайдана. Свержение памятника Ленину в Киеве продолжило цепную реакцию по всей Украине, которая получила название "Ленинопад", и началась с города Ахтырка, Сумской области 15 февраля 2013 года.

