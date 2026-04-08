Нові ціни на проїзд для киян: у КМДА відповіли, чи готуються підприємства до здорожчання (документ)

Мер столиці закликає наблизити вартість до економічно обґрунтованого рівня

Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко анонсував подорожчання проїзду в комунальному транспорті. Проте транспортні підприємства столиці з приводу підвищення вартості проїзду до КМДА не звертались.

Документи з розрахунками щодо обґрунтованої вартості проїзду також не надавались. Про це йдеться у відповіді Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (КМДА) на інформаційний запит "Телеграфа".

Що відповіли в КМДА

Директор Департаменту економіки та інвестицій Наталія Мельник повідомила, що наразі звернення стосовно вказаного питання не надходили. Також Департамент не отримував жодних розрахунків можливої ціни за проїзд.

"У Департаменті економіки та інвестицій міста Києва розглянуто лист стосовно вартості проїзду у міському пасажирському транспорті, який працює в звичайному режимі руху. За результатами опрацювання, в межах компетенції, повідомляємо, що станом на 08.04.2026 підприємства транспорту з приводу підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху, до Департаменту економіки та інвестицій міста Києва не звертались та відповідні розрахункові документи не надавались", — зазначено в документі.

Відповідь Департаменту економіки та інвестицій на запит "Телеграфа"

Що сказав Кличко

Як повідомляв "Телеграф", мер столиці Віталій Кличко заявив, що через здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики, міська влада змушена наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого рівня. За його словами, Київрада здійснить перерозподіл бюджету та грошей, які йдуть на транспорт. Адже держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці мільйонів гривень щороку також йдуть з бюджету Києва. Він наголосив, що у столиці з 2018 року жодного разу не підвищували вартість проїзду, тому вона залишається найнижчою в Україні.

Скільки коштує проїзд у великих містах

Приватні в Києві перевізники встановлюють власні тарифи на перевезення пасажирів. Проте вартість проїзду в міському пасажирському транспорті столиці фіксована і становить:

в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері – 8,00 грн;

у метро — 8,00 грн на одну поїздку;

у маршрутках приватних перевізників — 15-20 гривень.

Вартість проїзду в інших великих містах:

у Львові — 17 грн при оплаті карткою "ЛеоКарт" (з безкоштовною пересадкою 40 хв), 20 грн банківською карткою та 25 грн готівкою у водія. Для студентів з "ЛеоКарт" — 8,5 грн;

у Дніпрі — проїзд в автобусах коштує до 20 грн, а в електротранспорті (трамваї, тролейбуси) та метро — 10 грн;

у Харкові — безплатний проїзд у комунальному транспорті: метро, трамваях, тролейбусах та частині муніципальних автобусів, приватні маршрутки — 25-30 грн;

в Одесі — 15 грн у трамваях і тролейбусах, 20 грн у маршрутних таксі.

Вартість проїзду у Льовові, Дніпрі, Харкові та Одесі. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

