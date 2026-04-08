Новые цены на проезд для киевлян: в КГГА ответили, готовятся ли предприятия к подорожанию (документ)

Мэр столицы призывает приблизить стоимость к экономически обоснованному уровню

Накануне городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал подорожание проезда в коммунальном транспорте. Однако транспортные предприятия столицы по поводу повышения стоимости проезда в КГГА не обращались.

Документы с расчетами относительно обоснованной стоимости проезда также не предоставлялись. Об этом говорится в ответе Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации (КГГА) на информационный запрос "Телеграфа".

Что ответили в КГГА

Директор Департамента экономики и инвестиций Наталья Мельник сообщила, что в настоящее время обращения по данному вопросу не поступали. Также Департамент не получал никаких расчетов по возможной цене за проезд.

"В Департаменте экономики и инвестиций города Киева рассмотрено письмо относительно стоимости проезда в городском пассажирском транспорте, которое работает в обычном режиме движения. По результатам обработки, в пределах компетенции, сообщаем, что по состоянию на 08.04.2026 предприятия транспорта по поводу повышения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения, в Департамент экономики и инвестиций города Киева не обращались и соответствующие расчетные документы не предоставлялись", — отмечено в документе.

Ответ Департамента экономики и инвестиций на запрос "Телеграфа"

Что сказал Кличко

Как сообщал "Телеграф", мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за подорожания горючего, электроэнергии, расходных материалов, логистики, городские власти вынуждены приблизить стоимость проезда к экономически обоснованному уровню. По его словам, Киевсовет осуществит перераспределение бюджета и денег, идущих на транспорт. Ведь государство уже много лет не компенсирует, как должно, средства городу за безвозмездный проезд льготных пассажиров. Эти миллионы гривен ежегодно также поступают из бюджета Киева. Он отметил, что в столице с 2018 года ни разу не повышали стоимость проезда, поэтому она остается самой низкой в Украине.

Сколько стоит проезд в больших городах

В Киеве частные перевозчики устанавливают собственные тарифы на перевозку пассажиров. Однако стоимость проезда в городском пассажирском транспорте столицы фиксирована и составляет:

в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере – 8,00 грн;

в метро — 8,00 грн на одну поездку;

в маршрутках частных перевозчиков — 15-20 гривен.

Стоимость проезда в других крупных городах:

во Львове — 17 грн при оплате картой "ЛеоКарт" (с бесплатной пересадкой 40 мин), 20 грн банковской картой и 25 грн наличными у водителя. Для студентов из "ЛеоКарт" — 8,5 грн;

в Днепре – проезд в автобусах стоит до 20 грн, а в электротранспорте (трамвае, троллейбусы) и метро – 10 грн;

в Харькове – бесплатный проезд в коммунальном транспорте: метро, трамваях, троллейбусах и части муниципальных автобусов, частные маршрутки – 25-30 грн;

в Одессе — 15 грн в трамваях и троллейбусах, 20 грн в маршрутных такси.

Стоимость проезда во Львове, Днепре, Харькове и Одессе. Инфографика ИИ/"Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионное удостоверение может уже вскоре перестать действовать в общественном транспорте для безвозмездного проезда. Однако льготы не отменяются – меняется только механизм их реализации.