Заморозки та сильні зливи. Яким областям не пощастить з погодою найближчим часом

Подекуди можливі пориви вітру до 15-20 м/с

Середина травня не потішить українців гарною та теплою погодою. Адже незабаром деякі області очікують заморозки та сильні зливи.

Про це "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

За словами синоптика, у західних областях у період з 13 по 15 травня місцями можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту до -3 °C. Також в цей час Україну накриють сильні дощі.

"У ці дні опади охоплять усі регіони України, у центральних та північних областях місцями дощі будуть сильними", — каже Кібальчич.

За даними Ventusky, заморозки до -1 градуса можуть накрити гірські регіони Карпат 14 травня. Однак вже вдень температура сягатиме до +20 градусів. Найтепліше буде на сході — до +23 градусів, а от на заході місцями очікується до +10 градусів.

Погода в Україні 14 травня. Дані: Ventusky

Сильну зливу синоптики прогнозують на 13 травня, середу. Гроза та опади накриють переважно центральні, північні та південні області. Також дощ можливий на заході.

Водночас, за даними Укргідрометцентру, з 13 по 15 травня заморозків не прогнозують. На заході вночі стовпчик термометра покаже до +5 градусів, а вдень повітря прогріватиметься від +11 до +17 градусів. Однак сильні опади та можливі грози накриють більшість регіонів.

Погода в Україні 14 травня. Дані: Укргідрометцентр

