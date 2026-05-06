Заморозки пішли, почалося "пекло": як після погодних гойдалок зберегти сад і врожай

Чотири поради допоможуть вам стабілізувати рослини

Погода в Україні нестабільна. Лише три дні тому ми куталися в куртки, рятуючи розсаду від нічних заморозків, а вже сьогодні стовпчики термометрів стрімко злетіли до позначок справжнього літнього "пекла". Такий різкий перепад температур — це величезний стрес для рослин, який може призвести до втрати врожаю.

"Телеграф" зібрав поради, як стабілізувати стан вашого саду та городу.

Правильний режим поливу

Забудьте про полив у розпал дня. Краплі води на листі під прямим сонцем перетворюються на природні лінзи, які залишають на рослині важкі термічні опіки. Варто поливати тільки пізно ввечері або рано-вранці. Не використовуйте крижану воду прямо зі свердловини. Для рослин, що вже перебувають у шоковому стані, це "температурний удар" по корінню. Використовуйте лише відстояну воду кімнатної температури.

Як правильно поливати рослини. Фото - ШІ

Мульчування — ваш "клімат-контроль"

Щоб коріння не перегрівалося вдень і не переохолоджувалося вночі, створіть захисний шар на ґрунті. Використовуйте солому, скошену траву або агроволокно.Це допоможе утримати вологу в землі та згладити різкі стрибки температури в прикореневій зоні.

Що таке мульчування. Фото - ШІ

Антистресова терапія

Рослинам, як і людям, потрібна підтримка під час кризи. Використання спеціальних стимуляторів допоможе їм адаптуватися до погодних аномалій.

Створення тіні

Найніжніші культури (капуста, салат, молода розсада) потребують фізичного захисту від агресивного ультрафіолету. Накрийте грядки тонким білим агроволокном. Воно працює як універсальний щит — захищає від залишків нічного холоду та водночас розсіює палючі сонячні промені вдень.

