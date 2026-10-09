Що таке розподільчі підстанції та чому Росія атакує їх (інфографіка)

Ці об’єкти з’єднують енергосистему з мережами, які постачають електрику споживачам

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Росія активізувала удари по енергетичних об'єктах, зокрема ворог атакує розподільчі підстанції. Розподільчі підстанції – важливі вузли енергосистеми. Вони приймають електроенергію, змінюють її напругу й передають далі – до мереж, які живлять будинки, підприємства та інші об’єкти. Пошкодження такого вузла може ускладнити постачання електрики споживачам і спричинити відключення.

"Телеграф" розповідає, що таке розподільчі підстанції та чому ворог націлився на них. Їхня основна задача — приймання та розподіл електричної енергії.

Як працюють розподільчі підстанції

Електроенергія проходить від виробника до споживача через мережі з різним рівнем напруги. Підстанції з’єднують ці мережі: трансформатори змінюють напругу, а обладнання перемикає потоки й спрямовує електрику потрібними лініями.

Розподільчі підстанції входять до складу мереж, які доставляють електроенергію безпосередньо до населених пунктів і споживачів. На відміну від об’єктів генерації, вони не виробляють електрику, а забезпечують її передавання та розподіл.

Як працює розподільча підстанція в енергосистемі України

Про роль таких вузлів в енергосистемі розповідав експерт з енергетики Володимир Корольчук у коментарі УНІАН. Розподільчі мережі потрібні для стабільної роботи системи: ними електроенергія доходить до кінцевих споживачів.

Чому пошкодження підстанцій впливає на споживачів

Якщо підстанція або її обладнання виходить з ладу, передавання електрики відповідними лініями може припинитися або обмежитися. Наслідки залежать від того, які саме елементи пошкоджено і як побудована мережа. Без живлення можуть залишитися споживачі, під’єднані до цього вузла.

Після удару енергетики мають оцінити стан обладнання, відремонтувати його й відновити роботу мережі. До завершення робіт електропостачання може бути нестабільним або зовсім припинитися. Тож пошкодження одного об’єкта може вплинути на значно ширшу територію, а не тільки на місце розташування підстанції.

Підстанції також допомагають перерозподіляти потоки електроенергії. Якщо один елемент системи не працює, навантаження може перейти на інші лінії та обладнання. Це ускладнює роботу мережі й може змусити енергетиків запровадити обмеження, щоб уникнути нових пошкоджень.

Чому Росія б’є по енергетичній інфраструктурі

Атаки на підстанції мають на меті порушити передавання електроенергії. Електростанції можуть і далі виробляти струм, але пошкоджена інфраструктура завадить доставити його споживачам. Такі удари загрожують відключеннями й ускладнюють роботу енергосистеми.

Підстанції стають важливими цілями через їхню роль у мережі: вони з’єднують лінії та розподіляють електрику. Ураження ключового вузла може вплинути на постачання електроенергії до домівок, підприємств і критичних об’єктів.

Тривалість відновлення після атак залежить від масштабу пошкоджень і наявності обладнання для ремонту. Що серйозніше пошкоджені трансформатори та інші елементи підстанції, то складніше відновити її роботу й повернути звичне постачання електроенергії.

Як повідомляв "Телеграф", заступник міністра енергетики Артем Некрасов зазначив, що Росія атакує критичні вузли від регіону до регіону. Які області можуть стати наступною метою, наскільки вразливою залишається українська енергосистема та які засоби боротьби з обстрілами існують.