У Києві є ризик залишитися без тепла взимку: які райони під загрозою

Резервні джерела можуть допомогти окремим районам

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Якщо російські удари виведуть із ладу київські теплоелектроцентралі, найбільше запитань викликає зона ТЕЦ-5. Для цих районів обговорюють резервні рішення, але вони не знімають ризику залишитися без тепла.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів колишній очільник Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Ситуація навколо ТЕЦ-5

За словами Сухомлина, у разі пошкодження ТЕЦ-5 особливо вразливими можуть стати райони, які залежать від її тепла. Місто частково працює над розв’язанням проблеми, однак для заміщення основної частини потужностей станції ще потрібно ухвалити рішення й виконати роботи.

"Під питанням зона ТЕЦ-5. Тут справді потрібні рішення – фактично такі самі, як ми робимо і будуємо для зони ТЕЦ-4. Але їх потрібно просто взяти і побудувати", – сказав Сухомлин.

Він наголосив: навіть наявність резервних джерел в окремих районах не означає, що вони повністю компенсують тепло від ТЕЦ-5. Якщо станцію знищать, ситуація може нагадувати ту, що склалася в Києві минулої зими.

Важливо розуміти, Київська ТЕЦ-5 забезпечує теплом близько 850 тисяч мешканців Києва. Це Голосіївський район (зокрема центр та житлові масиви на кшталт Теремків), Печерський район (центр міста), Солом'янський район та частину Дарницького району.

Резервне опалення не гарантує тепла для всіх

За словами колишнього посадовця, уряд розглядає додаткові заходи для районів, які можуть постраждати від перебоїв. Ідеться про перенаправлення електричної потужності, створення окремих енергоостровів і забезпечення будинків акумуляторними станціями для освітлення та роботи ліфтів.

Однак ці кроки не замінять централізоване опалення повністю. Немає способу точно гарантувати тепло всім мешканцям у разі масштабного пошкодження ТЕЦ-5.

"Тепла зима – раз, і дай Боже, щоб вони неточно били. Тоді, може, зона ТЕЦ-5 пройде опалювальний сезон. Іншого поки що не бачу", – сказав він.

Для зони ТЕЦ-4 будують окрему систему

Наслідки ударів по ТЕЦ-4 у столиці

Інакша ситуація в зоні Дарницької ТЕЦ-4. На доручення уряду Державне агентство відновлення споруджує тут децентралізовану систему теплозабезпечення. За графіком, до 1 січня в цьому районі мають побудувати понад 300 МВт теплової генерації.

За словами Сухомлина, за наявності фінансування ці потужності дадуть змогу підтримувати в квартирах мінімально комфортну температуру – 14–16 °C – у разі виходу ТЕЦ-4 з ладу, навіть якщо мороз сягатиме -10…-15 °C. Усі об’єкти – цілком нові складні інженерні споруди напівпідземного типу, закриті бетоном і землею. Сухомлин підкреслив, що підземних котелень такого рівня в Україні ще ніхто не будував.

Ця система має частково підстрахувати й зону ТЕЦ-5, зокрема Русанівку та Березняки. Проте проблему ТЕЦ-5 вона повністю не розв’яже: якщо станцію знищать, у її основній зоні ситуація буде такою ж важкою, як і торік. Частину завдань із заміщення ТЕЦ-5 намагається вирішити влада Києва.

"Це точно не та ситуація, яка була в минулому році", – сказав Сухомлин про готовність резервного тепла для зони Дарницької ТЕЦ. Він додав, що реалізації проєкту, як зазвичай, заважають бюрократичні труднощі.

На думку Сухомлина, Києву важче підготуватися до зими, ніж містам, які роками розвивали резервне теплопостачання. Щоб система була надійнішою, потрібні альтернативні котельні, генерація та перепідключення мереж.

Як повідомляв "Телеграф", найстаріша теплоелектроцентраль Києва розташована на Рибальському півострові. Нині вона працює як Станція теплопостачання №2 і постачає тепло та гарячу воду частині Подільського й Оболонського районів. Наразі тривають ремонти на ТЕЦ-5 після російських атак, а ремонти на Дарницькій ТЕЦ-4 планують завершити до початку опалювального сезону.