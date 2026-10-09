Блекаут і холодні батареї? Що буде з Києвом взимку, якщо Росія знищить ТЕЦ

Сергій Сухомлин назвав райони столиці, де ситуація складніша, і пояснив, що має захистити місто від найгіршого сценарію

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Цієї зими Києву буде складніше, ніж містам, які роками готувалися до атак на енергетичну інфраструктуру. Якщо Дарницька ТЕЦ вийде з ладу, альтернативні котельні мають забезпечити частині столиці мінімально комфортну температуру. А от заміщення потужностей ТЕЦ-5 залишається проблемою.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказав колишній очільник Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Частина Києва може залишитися без звичного тепла

За словами Сухомлина, ситуація в Києві складніша, ніж у прифронтових містах: Харків і Кривий Ріг кілька років створювали резервні джерела тепла та електроенергії, тоді як столиця лише почала цей шлях. Київ має централізовані системи опалення й водовідведення, від яких залежить робота критичної інфраструктури.

"Києву складніше буде, набагато складніше", – каже Сергій Сухомлин.

Для районів, залежних від Дарницької ТЕЦ, будують децентралізовану систему теплопостачання. За графіком, до 1 січня там мають звести понад 300 МВт теплової генерації. Якщо ТЕЦ зупиниться, ці потужності зможуть забезпечити в оселях мінімально комфортну температуру – орієнтовно 14–16 градусів за морозу від -10 до -15 градусів.

Сергій Сухомлин. Фото: nfront.org.ua

Сухомлин наголосив, що роботи мають тривати за графіком і отримувати фінансування. За його оцінкою, резервна система для цієї зони та частини територій, які залежать від ТЕЦ-5, може пом’якшити наслідки аварії, але повністю ризиків не усуне.

Зона ТЕЦ-5 залишається під питанням

Якщо ТЕЦ-5 буде знищена, значна частина її зони може опинитися в ситуації, подібній до тієї, що була минулої зими. Київ частково працює над розв’язанням проблеми, а уряд розглядає додаткові заходи: перемикання електроенергії, створення локальних енергоостровів і встановлення акумуляторів для освітлення та роботи ліфтів. Однак ці рішення не замінюють повноцінного резервного теплопостачання.

"Що до зони ТЕЦ-5, тут справді є питання. Рішення є, але їх потрібно просто взяти і побудувати", – пояснив Сухомлин.

На думку ексочільника агентства, критично важливо захистити насосні групи та інші елементи, без яких не працюють системи тепла й водопостачання. Якщо зупиниться каналізація, пояснив він, це може призвести до припинення водопостачання, а далі – і роботи теплової генерації.

Що визначить, як столиця переживе зиму

Плани стійкості громад передбачають чотири напрямки: резервні генератори для критичної інфраструктури, децентралізовану електричну й теплову генерацію та фізичний захист важливих об’єктів. Наскільки добре місто пройде опалювальний сезон, залежить від того, чи виконають ці заходи.

Сухомлин вважає, що Київ міг би швидше наростити резервну генерацію, залучивши приватних інвесторів і створивши для них умови. Він навів приклад газопоршневих станцій, які одночасно виробляють електроенергію й тепло, а також закликав місто прискорити реалізацію проєктів.

"Тут потрібні політичні рішення і готовність брати на себе відповідальність", – сказав він.

Загалом прогноз для Києва залежить і від того, яких засобів ураження застосовуватиме Росія, і від темпів робіт. Сухомлин назвав зимовий сценарій складним, але наголосив: резервні котельні та захист інфраструктури можуть уберегти окремі райони від повної зупинки тепла.

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