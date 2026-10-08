Росія б'є по мостах в Києві: чому зламати столицю не вдасться

Військовий аналітик The Telegraph назвав мости потенційними цілями, а інженер Дмитро Макагон оцінив імовірність їхнього повного знищення

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Удари по столичних мостах через Дніпро можуть ускладнити рух Києвом та порушити транспортне сполучення з північчю України. Проте вивести з ладу всі переправи майже нереально.

Про це пише The Telegraph. Наказ знищити київські переправи віддав особисто президент РФ Володимир Путін.

Чому Росія посилює тиск на міста

The Telegraph пов'язує загрозу ударів по міській інфраструктурі з труднощами російської армії на фронті та нестачею людей для поповнення втрат. За оцінкою аналітика, масова мобілізація могла б створити політичні проблеми для Кремля. Тому Москва намагається тиснути на Україну, атакуючи цивільну інфраструктуру.

За останні кілька тижнів росіяни вдаються до постійного повітряного терору Києва. Ворожі ракети та безпілотники ушкоджують міську інфраструктуру, у тому числі потрапили до будівлі Національної академії наук. The Telegraph нагадує, що в Україні існує нестача коштів ППО, насамперед перехоплювачів для комплексів Patriot.

"Якщо Росія не може перемогти українську армію, цієї зими вона спробує зламати український народ і державу", – йдеться у статті.

Видання зазначає, що така тактика не спрацювала в Сирії й не зламає Україну. Пошкодження мостів може ускладнити рух, але саме по собі не означає перемоги Росії. Автор закликає західні країни збільшити постачання ракет ППО, радарів, безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.

Які мости під загрозою

The Telegraph описує Київ як великий автомобільний і залізничний вузол. На думку автора, розрив транспортного сполучення між берегами Дніпра позначиться на всій північній частині України.

Список мостів Києва через Дніпро

Автомобільні та комбіновані мости

Північний міст (колишній Московський) – вантовий міст, відкритий у 1976 році. Він сполучає правий берег із житловим масивом Троєщина.

Северный мост в Киеве под защитной сеткой на фоне пасмурного неба/Фото: Getty Images

Міст Патона – суцільнозварний міст, збудований у 1953 році за проєктом академіка Євгена Патона. Історично ним курсували автомобілі й трамваї.

Південний міст – найвищий і найширший у місті. Його відкрили на початку 1990-х років; по мосту також проходить лінія метро.

Дарницький залізнично-автомобільний міст – сучасний міст, автомобільний рух яким запустили у 2010–2011 роках. Він забезпечує і залізничне, і автомобільне сполучення.

Вид на правий берег Києва та міст через Дніпро/Фото: Getty Images

Подільський мостовий перехід – складний двоярусний арковий комплекс, розрахований на автотранспорт і перспективну лінію метро. Рух легкових автомобілів та автобусів відкрили у грудні 2024 року.

Гаванський міст – автомобільний міст через гавань Дніпра, що сполучає Поділ із Рибальським островом та Оболонню.

Залізничні мости

Дарницький залізничний міст – старий залізничний міст, відновлений у 1949 році.

Петрівський залізничний міст – історичний міст через Дніпро, збудований у 1929 році.

У вересні-жовтні 2026 року РФ атакувала Південний та Північний мости у Києві. Через тимчасове перекриття цих переправ у місті стався транспортний колапс.

Чи може Київ залишитися без мостів через Дніпро?

Інженер-конструктор та урбаніст Дмитро Макагон припускає, що РФ теоретично може вивести з ладу один чи два мости. Проте знищити всі переправи через Дніпро, за його словами, "майже неймовірно". Інженер пояснює це міцністю мостів і тим, що з великої відстані складно уразити їхні вразливі вузли.

"Спочатку росіяни атакували звичайними "шахедами", ми розробили протидію, і вони вже не долітали. Тепер вони запустили реактивні "шахеди", і ми знову шукаємо протидію", – розповідає Дмитро Макагон.

За словами інженера, влада посилює об'єктову ППО, зокрема встановлює автоматичні турелі. Мости можна захищати сітками та додатковими конструкціями, але на це потрібен час. Після влучання такий захист може зруйнуватися.

У разі пошкодження мостів місто має бути готовим змінити організацію руху та залучити альтернативний транспорт, вважає інженер. Серед можливих варіантів – пороми, понтонні переправи та збільшення кількості електричок.

Генерал "Армагедон"

Путін доручив генералу Сергію Суровікіну, відомому як "генерал Армагеддон", посилити удари по Києву, зокрема по мостах через Дніпро. Прізвисько закріпилося за ним після кампанії в Сирії, де він командував угрупуванням військ РФ. Саме він відповідальний за руйнування Алеппо.

З жовтня 2022 року до січня 2023 року Суровікін очолював російське угруповання військ в Україні. Період його керівництва запам'ятався початком масованого ракетного обстрілу української енергосистеми. Після невдалого бунту колишнього ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина він пішов у тінь і довгий час не відсвічувався. За інформацією РосЗМІ, генерала заслали до Алжиру.

Сергій Суровікін/Фото: Getty Images

Як повідомляв "Телеграф", якщо мости між берегами Києва закриють, об'їзд може скласти від 170 до 310 кілометрів за альтернативним маршрутом. Він проходить лівим берегом через Бориспіль і Переяслав, потім після переправи через Дніпро повертається до столиці через Ржищів та Обухів. Сполучення між берегами при цьому збережеться, але шлях буде значно довшим.

У Києві також розглядали способи пересування без звичного проїзду мостами. Жителі вже переходили їх пішки, а між "Славутичем" і "Видубичами" запропонували створити велосипедний хаб із пересадкою на метро.