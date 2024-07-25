На металургійному комбінаті у Кривому Розі спалахнула пожежа, є постраждалі: всі подробиці та відео

Причиною займання став витік мастила

У Кривому Розі сталася масштабна пожежа на металургійному комбінаті "Арселор". Внаслідок події є постраждалі.

Інформацію про це спочатку повідомили у місцевих пабліках. Згодом її підтвердив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко у своєму Telegram-каналі.

"У місті Кривий Ріг на підприємстві ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у процесі виробничої діяльності сталася пожежа. На місце займання одразу виїхали бригади ДСНС. Наразі вони працюють над ліквідацією пожежі", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок пожежі постраждали троє людей.

"За уточненою інформацією, внаслідок пожежі на підприємстві ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" постраждали троє чоловіків 54, 50 та 48 років. З опіками середньої тяжкості їх госпіталізували до лікарні міста Кривий Ріг. Причиною займання став витік мастила", — зазначив Ситниченко.

Через півтори години пожежу на підприємстві було ліквідовано.

Металургійний комбінат "Арселор": що про нього відомо

ArcelorMittal Кривий Ріг – це найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

Виробничі потужності комбінату розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн сталі, понад 5 млн тонн прокату і понад 5,5 млн тонн чавуну. Підприємство є найбільшим експортером України, 85% готової продукції вирушає за кордон.

Також ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом ArcelorMittal Кривий Ріг та рядом малих компаній, зокрема, ПАТ ArcelorMittal Берислав.

ArcelorMittal є найбільшою металургійною компанією світу. На кінець 2008 року вона контролювала 10% світового ринку сталі. Зареєстрована у Люксембурзі, має представництва у 60 країнах світу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 липня в Миколаєві сталася пожежа, яку не могли загасити тривалий час.