Будівництво "пережило" міністра: Кривий Ріг може залишитися без води через неготовий водогін

Система нібито розбита гідроударами та розбалансована

Будівництво водопроводу, який має забезпечити чверть населення Кривого Рогу водою, що залишилося без неї внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС, досі не завершено. А тим часом вода із внутрішніх водойм міста вже закінчується.

Про це пише видання "Свої Кривий Ріг". Журналісти нагадують, що цей держпроект розпочинався ще за часів колишнього віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Кубракова. Голова у міністерства вже змінився, але ділянка з Кременчуцького водосховища досі не побудована — а саме звідти має надходити вода.

Стверджується, що погіршує ситуацію і те, що система нібито розбита гідроударами та розбалансована.

"Їх провокують постійні відключення електроенергії. Швидко ремонтувати водоканал не може, адже бракує щонайменше 350 працівників. Крім того, труби старі і потребували заміни давно – ще до початку повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, що понад рік Кривий Ріг з водою завдяки подачі, зокрема з Кресівського водосховища. Чи встигнуть добудувати магістральний водогін – питання", – резюмує видання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що гігантська брудна хмара накрила Кривий Ріг після відключення світла на великому заводі.