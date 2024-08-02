"Наносят вред": Вилкул резко высказался по поводу переименования улиц Кривого Рога

В городе планируют переименовать 135 топонимов

Против переименований топонимов Кривого Рога в рамках деколонизации выступил глава военной администрации Александр Вилкул. Он не понимает, зачем это делать сейчас.

По словам Вилкула, комиссия из облгосадминистрации, которая приняла такое решение, "мягко говоря, странная". Глава города не согласен с ее трактовкой закона о деколонизации.

"Коротко — я против. Не понимаю, зачем это делать и как это повлияет на консолидацию украинского общества. Мнение не руководства города, ни депутатского корпуса не учитывалось вообще. Общественных слушаний, а тем более голосований — не было", — говорит он.

Заметим, что по решению Днепропетровской облгосадминистрации в Кривом Роге переименовано 135 топонимов города. По мнению Вилкула, некоторые переименования "хотя бы не порочат историческую память" украинского народа.

"Переименование улиц связанных со Второй мировой и Афганскими войнами считаю, как и подавляющее большинство криворожцев, не целесообразными и, более того, наносящими вред единению нашего общества перед врагом", — пишет глава города.

По его словам, он не понимает переименования улиц имени полковника Шурупова, который "ценой своей жизни спасал дамбу КРЕСа" и "героя Афганской войны" сержанта Рзянкина. Вилкул и городской совет изучают этот вопрос и пытаются его решить.

"А сквера "Чебурашка", который тоже "переименовали", юридически в Кривом Роге вообще никогда не было — это народное название", — добавил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что переименование улиц вызвало ожесточенные споры между украинцами. Против этого выступили мэр Днепра Борис Филатов и мэр Одессы Геннадий Труханов.