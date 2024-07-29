"Графіки включень, а не відключень": мер Дніпра Філатов зробив гучну заяву про опалювальний сезон в Україні

Міський голова Дніпра розповів про можливі проблеми міста під час опалювального сезону

Українцям слід готуватися не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії. Таку пораду дав мер Дніпра Борис Філатов.

Він пояснив, що така ситуація може скластися під час опалювального сезону, адже в цей час буде зростати споживання електроенергії. Подробицями Борис Філатов поділився в інтерв'ю РБК-Україна.

Говорячи про можливі складнощі з тепло та водопостачанням під час опалювального сезону, Борис Філатов заявив, що населенню слід готуватися саме до "графіків включення", а не "відключення". Журналіст перепитав мера Дніпра, чи правильно він зрозумів, що люди отримуватимуть повідомлення про те, що у певний час у їхньому будинку увімкнуть світло, а не навпаки. Борис Філатов підтвердив, що це ймовірно.

"Це базові речі, буде в будь-якому випадку під час опалювального сезону рости енергоспоживання, і тому це дуже велика проблема", — зауважив він.

Філатов впевнений і в тому, що російські війська не припинять атакувати Україну з повітря. Ефективність роботи ППО спрогнозувати складно, як і інтенсивність майбутніх обстрілів. Тому, наприклад, "Укренерго" зовсім не дає ніяких сценаріїв.

Мер Дніпра закликав не шукати винних всередині країни, і "розуміти, що нам потрібно готуватися до, скажімо так, найскладніших сценаріїв, і ми до них готуємося."

Окрім того, за його словами, не всі люди ще розуміють, як працює система тепло та водопостачання.

"Я зараз чую дуже багато нарікань від наших мешканців міста, вони кажуть: ну ми розуміємо, чого немає електрики, а чого води немає?.. Так води немає, тому що немає електрики", — розповів Філатов.

Мер Дніпра пояснив, якщо не має електрики, то не працюють насоси. Тоді немає води. А вода — це теплоносій, тож немає і опалення.

Він додав, що деяке обладнання не може працювати від генераторів. Адже воно дуже потужне. Тому за відсутності світла воно просто не може функціонувати.

Крім того, міський голова Дніпра зазначив, що люди мають самі подбати про свої домогосподарства під час відключення електрики.

Раніше "Телеграф" писав, що глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий дал честный ответ относительно того, будет ли следующая зима тяжелее 2022/23. Он также рассказал, как готовятся энергетики.