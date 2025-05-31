Кривому Рогу 250 років. Історичні фото міста, які майже ніхто не бачив

У цьому місті народився президент України Володимир Зеленський

У суботу, 31 травня, 2025 року Кривий Ріг відзначає своє 250-річчя. Засноване місто у 1775 році щороку в останню суботу травня святкує свій день.

"Телеграф" розповість коротку історію Кривого Рогу та покаже, як місто виглядало раніше. До слова, місцеві часто називають його "Кривбас", адже місто побудоване біля Криворізького залізорудного басейну.

Кривий Ріг розташований у Дніпропетровській області на злитті річок Інгулець і Саксагань. Це місто восьме за населенням та друге за площею місто України. Населення станом на 2023 рік становило 646 748 мешканців. Кривий Ріг другий за промисловим виробництвом після Києва. Є найдовшим містом Європи: лінійна довжина міста (відстань між крайніми південною та північною точками на межі міста) становить понад 126 км.

Кривий Ріг у 1950

Історія Кривого Рогу

XVII століття — перші згадки про Кривий Ріг. Його назву пов'язують з вигином річки ("ріг") та прізвиськом одного з козаків-засновників ("Кривий"). Історики й досі не дійшли спільної думки, хто саме заснував місто. Проте найімовірніше це були козаки.

Покровська церква на Карнаватці, 1950-ті - початок 1960-х

Будівля аптеки

Проща Сталіна, пізніше – Миру, Визволення

1775 — офіційне заснування Кривого Рогу як слободи після зруйнування Запорізької Січі. Саме з цього періоду місто почало активно фігурувати в документах

XIX століття — початок активного розвитку міста завдяки його родовищам. У 1866 році француз Жюль Лієр відкрив родовище залізної руди, а 1881 бельгійці побудували перші рудники і Кривий Ріг охопила своя "залізна лихоманка".

1884 — у місті проклали першу залізницю до Херсона й Миколаєва. Це з'єднало Кривий Ріг із портами Чорного моря та дало поштовх до розвитку гірничо-металургійного комплексу.

Парадний вхід до парку ім. Богдана Хмельницького

На вулиці Шкірятова (нині проспект Південний), кінець 1950-х

Парадні ворота піонертабору «Тімурівець»

Будівництво Палацу культури Південного комбінату.

XX століття — Кривий Ріг продовжує активний розвиток як один із головних центрів металургії в СРСР. Однак за часів Другої світової місто було частково зруйнованим.

Незалежна Україна — Кривий Ріг продовжує бути важливим промисловим центром, де знаходяться "ArcelorMittal Кривий Ріг", Криворізький залізорудний комбінат тощо.

Кривий Ріг 1950 рік

Кривий Ріг 1950 рік

Ставки наприкінці 1950-х.

На подвір’ї шахти «Комунар»

Цікаві факти про Кривий Ріг

Найдовше місто в Україні і одне з найдовших у Європі. Його протяжність становить понад 126 км.

Підземний трамвай — унікальна транспортна система. Його називають метротрамом — гібридом метро і трамваю.

Свої Карпати в центрі степу. Шмаківську балку називають "Криворізькими Карпати".

Тут народився Президент України Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає незвичайний годинник у Кривому Розі.