Кривому Рогу 250 лет. Исторические фото города, которые почти никто не видел
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В этом городе родился президент Украины Владимир Зеленский
В субботу, 31 мая, 2025 Кривой Рог отмечает свое 250-летие. Основанный в 1775 году город ежегодно в последнюю субботу мая празднует свой день.
"Телеграф" расскажет краткую историю Кривого Рога и покажет, как город выглядел раньше. Кстати, местные часто называют его "Кривбасс", ведь город построен возле Криворожского железорудного бассейна.
Кривой Рог расположен в Днепропетровской области на слиянии рек Ингулец и Саксагань. Этот город восьмой по населению и второй по площади город Украины. Население по состоянию на 2023 год составило 646748 жителей. Кривой Рог второй по промышленному производству после Киева. Является самым длинным городом Европы: линейная протяженность города (расстояние между крайними южной и северной точками на границе города) составляет 126 км.
История Кривого Рога
XVII век – первые упоминания о Кривом Роге. Его название связывают с изгибом реки ("рог") и прозвищем одного из казаков-основателей ("Кривой"). Историки до сих пор не пришли к общему мнению, кто именно основал город. Однако вероятнее всего это были казаки.
1775 – официальное основание Кривого Рога как слободы после разрушения Запорожской Сечи. Именно с этого периода город начал активно фигурировать в документах.
XIX век – начало активного развития города благодаря его месторождениям. В 1866 году француз Жюль Лиер открыл месторождение железной руды, а в 1881 году бельгийцы построили первые рудники и Кривой Рог охватила своя "железная лихорадка".
1884 — в городе проложили первую железную дорогу в Херсон и Николаев. Это соединило Кривой Рог с портами Черного моря и дало толчок развитию горно-металлургического комплекса.
XX век – Кривой Рог продолжает активное развитие как один из главных центров металлургии в СССР. Однако во времена Второй мировой город был частично разрушен.
Независимая Украина — Кривой Рог продолжает быть важным промышленным центром, где находятся "ArcelorMittal Кривой Рог", Криворожский железорудный комбинат и т.д.
Интересные факты о Кривом Роге
- Самый длинный город в Украине и один из самых длинных в Европе. Его протяженность составляет более 126 км.
- Подземный трамвай – уникальная транспортная система. Его называют метротрамом – гибридом метро и трамвая.
- Свои Карпаты в центре степи. Шмаковскую балку называют "Криворожскими Карпатами".
- Здесь родился Президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее "Телеграф" показывал, как выглядят необычные часы в Кривом Роге.