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Кривому Рогу 250 лет. Исторические фото города, которые почти никто не видел

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Старые фото Кривого Рога Новость обновлена 31 мая 2025, 12:01
Старые фото Кривого Рога. Фото Коллаж "Телеграфа"

В этом городе родился президент Украины Владимир Зеленский

В субботу, 31 мая, 2025 Кривой Рог отмечает свое 250-летие. Основанный в 1775 году город ежегодно в последнюю субботу мая празднует свой день.

"Телеграф" расскажет краткую историю Кривого Рога и покажет, как город выглядел раньше. Кстати, местные часто называют его "Кривбасс", ведь город построен возле Криворожского железорудного бассейна.

Кривой Рог расположен в Днепропетровской области на слиянии рек Ингулец и Саксагань. Этот город восьмой по населению и второй по площади город Украины. Население по состоянию на 2023 год составило 646748 жителей. Кривой Рог второй по промышленному производству после Киева. Является самым длинным городом Европы: линейная протяженность города (расстояние между крайними южной и северной точками на границе города) составляет 126 км.

Кривой Рог в 1950
Кривой Рог в 1950

История Кривого Рога

XVII век – первые упоминания о Кривом Роге. Его название связывают с изгибом реки ("рог") и прозвищем одного из казаков-основателей ("Кривой"). Историки до сих пор не пришли к общему мнению, кто именно основал город. Однако вероятнее всего это были казаки.

Покровская церковь на Карнаватке, 1950-е – начало 1960-х
Покровская церковь на Карнаватке, 1950-е – начало 1960-х
Здание аптеки
Здание аптеки
Площадь Сталина, позже – Мира, Освобождения
Площадь Сталина, позже – Мира, Освобождения

1775 – официальное основание Кривого Рога как слободы после разрушения Запорожской Сечи. Именно с этого периода город начал активно фигурировать в документах.

XIX век – начало активного развития города благодаря его месторождениям. В 1866 году француз Жюль Лиер открыл месторождение железной руды, а в 1881 году бельгийцы построили первые рудники и Кривой Рог охватила своя "железная лихорадка".

1884 — в городе проложили первую железную дорогу в Херсон и Николаев. Это соединило Кривой Рог с портами Черного моря и дало толчок развитию горно-металлургического комплекса.

Парадный вход в парк им. Богдана Хмельницкого
Парадный вход в парк им. Богдана Хмельницкого
На улице Шкирятова (ныне проспект Южный), конец 1950-х
На улице Шкирятова (ныне проспект Южный), конец 1950-х
Парадные ворота пионерлагеря «Тимуровец»
Парадные ворота пионерлагеря «Тимуровец»
Строительство Дворца культуры Южного комбината.
Строительство Дворца культуры Южного комбината.

XX век – Кривой Рог продолжает активное развитие как один из главных центров металлургии в СССР. Однако во времена Второй мировой город был частично разрушен.

Независимая Украина — Кривой Рог продолжает быть важным промышленным центром, где находятся "ArcelorMittal Кривой Рог", Криворожский железорудный комбинат и т.д.

Кривой Рог 1950 год
Кривой Рог 1950 год
Кривой Рог 1950 год
Кривой Рог 1950 год
Ставки в конце 50-х годов.
Ставки в конце 1950-х.
Во дворе шахты «Коммунар»
Во дворе шахты «Коммунар»

Интересные факты о Кривом Роге

  • Самый длинный город в Украине и один из самых длинных в Европе. Его протяженность составляет более 126 км.
  • Подземный трамвай – уникальная транспортная система. Его называют метротрамом – гибридом метро и трамвая.
  • Свои Карпаты в центре степи. Шмаковскую балку называют "Криворожскими Карпатами".
  • Здесь родился Президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядят необычные часы в Кривом Роге.

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#История #Кривой Рог #День города