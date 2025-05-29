Не тільки символ міста, а й рекордсмен Європи: як виглядає незвичайний годинник у Кривому Розі

Щороку годинник "перевдягають" три рази

У Кривому Розі, де нещодавно сталася жахлива ДТП, знаходиться незвичайна пам’ятка — квітковий годинник. Цей барвистий об’єкт давно став символом міста, а також відзначився своїми великими габаритами по всій Європі.

"Телеграф" вирішив показати незвичайний годинник Кривого Рогу, який був відкритий до святкування 20-ї річниці Дня незалежності України. Ми дізналися, в чому його унікальність.

Як виглядає квітковий годинник у Кривому Розі

Незвичайний годинник, розташований на території Парку Героїв, у 2011 році був визнаний рекордом України. Але на цей час він залишається і найбільшим в Європі, хоча раніше його можна було вважати найбільшими в усьому світі, але потім лідерство перейшло квітковому годиннику в Сураті (Індія).

Квітковий годинник у Кривому Розі визнаний найбільшим у Європі

Ця пам’ятка давно стала символом Кривого Рогу. При чому унікальність годинника не тільки в його розмірі, а й у технологічному вирішенні об’єкта. Для конструкції використовували систему зрошення, вмонтовану у хвилинну стрілку, а також систему інфрачервоного випромінювання, що дозволяє рослинам цвісти в холодну пору року.

Квітковий годинник у Кривому Розі з висоти

Діаметр циферблата становить 22 метри, довжина годинної стрілки – 8, а хвилинна – 12,5 метра. Щороку йго "перевдягають" тричі: навесні до Дня міста, у серпні до Дня Незалежності та взимку до Нового року. Для орнаменту використовують понад 22 тисячі вазонів живих квітів: петуній, бегоній, колеусів, цинерарій.

Квітковий годинник має унікальну систему

Квітковий годинник став символом міста

Вночі визначну пам’ятку підсвічують сотнями ліхтариків. Під нею знаходиться відеогалерея міського краєзнавчого музею.

Вночі годинник підсвічує ліхтариками

Квітковий годинник

"Телеграф" писав раніше, де знаходиться найменше місто України. Воно має багатовікову історію та унікальну культурну спадщину.