Не тільки символ міста, а й рекордсмен Європи: як виглядає незвичайний годинник у Кривому Розі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Щороку годинник "перевдягають" три рази
У Кривому Розі, де нещодавно сталася жахлива ДТП, знаходиться незвичайна пам’ятка — квітковий годинник. Цей барвистий об’єкт давно став символом міста, а також відзначився своїми великими габаритами по всій Європі.
"Телеграф" вирішив показати незвичайний годинник Кривого Рогу, який був відкритий до святкування 20-ї річниці Дня незалежності України. Ми дізналися, в чому його унікальність.
Як виглядає квітковий годинник у Кривому Розі
Незвичайний годинник, розташований на території Парку Героїв, у 2011 році був визнаний рекордом України. Але на цей час він залишається і найбільшим в Європі, хоча раніше його можна було вважати найбільшими в усьому світі, але потім лідерство перейшло квітковому годиннику в Сураті (Індія).
Ця пам’ятка давно стала символом Кривого Рогу. При чому унікальність годинника не тільки в його розмірі, а й у технологічному вирішенні об’єкта. Для конструкції використовували систему зрошення, вмонтовану у хвилинну стрілку, а також систему інфрачервоного випромінювання, що дозволяє рослинам цвісти в холодну пору року.
Діаметр циферблата становить 22 метри, довжина годинної стрілки – 8, а хвилинна – 12,5 метра. Щороку йго "перевдягають" тричі: навесні до Дня міста, у серпні до Дня Незалежності та взимку до Нового року. Для орнаменту використовують понад 22 тисячі вазонів живих квітів: петуній, бегоній, колеусів, цинерарій.
Вночі визначну пам’ятку підсвічують сотнями ліхтариків. Під нею знаходиться відеогалерея міського краєзнавчого музею.
"Телеграф" писав раніше, де знаходиться найменше місто України. Воно має багатовікову історію та унікальну культурну спадщину.