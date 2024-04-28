Каннський кінофестиваль: "Вторгнення" Лозниці, шлях Трампа до вершин слави й очікування нового шедевра Копполи

Акредитовані на кінофестивалі тисячі журналістів рознесуть по світу будь-яку новину чи нісенітницю

Цьогорічний Каннський фестиваль почнеться 14 травня. Поки ще зірки шукають вбрання та прикраси до червоної доріжки, "Телеграф" обрав п'ять цікавих подій, які вже привернули до себе увагу, принаймні українських поціновувачів кіно.

Український слід Сергія Лозниці в Каннах

Україна цьогоріч у Каннах буде представлена стрічкою "Вторгнення" режисера Сергія Лозниці. Цьому проєкту команда присвятила майже два роки, і фільм знімали про "дорогий і мужній український народ".

"Ми проїхали всю Україну. Наша камера побачила вас в різних куточках країни під час війни. Виробляючи цей фільм, ми мріяли по завершенню представити його на високому рівні в країнах Заходу. І нагадати всім, як багато ви зробили за ці два роки у боротьбі з силами зла. Сподіваюсь нам це вдасться", — написав на своїй сторінці у Facebook продюсер Mailis Michael.

Прем’єра стрічки очікується з деякою тривогою в серці. Адже пам’ятаємо пресконференцію Сергія Лозниці на Каннському кінофорумі 2022 року. Тоді він висловлювався про лояльне ставлення до російської культури і її значення для України. За ці тези, продекламовані з такої високої міжнародної трибуни, режисерові наштрикали з усіх боків. Апофеозом покарання стало виключення Лозниці зі складу Української кіноакадемії.

Сергій Лозниця зняв стрічку про "дорогий і мужній український народ"

"Я знімав цей фільм із глибоким болем у серці та з великою любов’ю до своєї країни. Цей фільм народжений зі співчуття", — сказав Сергій Лозниця напередодні фестивалю у Каннах.

Посмертна маска Едуарда Лімонова

"В іншому куті рингу" будуть наші опоненти. Вони гарно замасковані під "хароших русскіх" і, вочевидь, будуть й надалі просувати концепції "русского мира" та її ідеологів. Майданчик Каннського кінофестивалю — вдале місце для цього, адже щорічно на форумі акредитовано більш аніж чотири тисячі журналістів і, звісно, вони рознесуть по світу будь-яку новину чи нісенітницю.

Отже, режисер Кирило Серебренніков зняв фільм про Едуарда Лімонова. За літературну основу до сценарію взято книгу французького письменника Емманюеля Каррера "Лімонов". Стрічка отримала гучну назву "Лімонов, балада про Едічку". Відчуйте розмах — балада! Головного героя зіграв англійський актор та володар нагород "Золотий глобус" та "Еммі" Бенджамін Вішоу.

Російський режисер Кирило Серебренніков зняв фільм про Едуарда Лімонова

То про кого, як вважаєте, буде цей фільм? Про життя гламурного письменника-скандаліста чи про політичного активіста, прихильника праворадикальних ідей, естетики італійського фашизму та радянського комунізму, який мав чітку антиукраїнську позицію? З якою метою знято цей фільм, ми можемо лише здогадуватися, доки не побачимо на власні очі.

Але з впевненістю можна сказати вже зараз, що приваблені гучними іменами кіномани залюбки підуть дивитися з великого екрана на посмертну маску Едуарда Лімонова.

Передвиборча кінокампанія Дональда Трампа

Робота над фільмом "Учень" (The Apprentice) почалася 2018 року. Сценарій до стрічки написав режисер Алі Аббасі у співавторстві з Гебріелом Шерманом. Головну роль — підприємця Дональда Трампа — виконав американський актор румунського походження Себастіан Стен. Найбільшу популярність в своїй кар’єрі він отримав за роль Бакі Барнса в медіафраншизі "Кінематографічний всесвіт Marvel".

Себастіан Стен у ролі Дональда Трампа (фільм "Учень")

Фільм "Учень" розповідає не лише про карколомну кар’єру Трампа, яку він здійснив від торговця нерухомістю до мільярдних статків і крісла президента. У стрічці піде мова і про того, хто стоїть за його успіхом. І це не жінка, як зазвичай вважається. З Трампом ситуація інша — своїм наставником і рушієм кар’єри він вважає юриста Роя Кона.

Чому Алі Аббасі вирішив створити картину "Учень" саме в той час, коли Дональд Трамп був повновладним господарем Білого дому, достеменно невідомо. Але те, що її прем’єра відбувається саме у рік виборів у США, в результаті яких може бути друге пришестя Трампа в президенти, наводить на думку, що ці речі якось пов’язані.

"Пальмовий" час Джорджа Лукаса

Каннський фестиваль продовжує традицію нагороджувати видатних митців кіно "Почесною пальмовою гілкою". Цього року щасливим володарем престижної нагороди обрано відомого американського режисера 79-річного Джорджа Лукаса.

"Каннський фестиваль завжди займав особливе місце в моєму серці. Я був здивований і щасливий, коли мій перший фільм "THX-1138", був відібраний для показу на набережній Круазет 1971 року. Відтоді я багато разів повертався на фестиваль — як сценарист, режисер і продюсер. Для мене велика честь отримати це особливе визнання, яке дуже багато для мене означає", — заявив Джордж Лукас, коли дізнався про свою номінацію.

Не погодитися з оргкомітетом фестивалю вкрай важко, адже навряд чи знайдеться людина, яка б не бачила бодай один фільм режисера чи хоча б не чула про сиквели "Зоряних воєн" та трилогію про пригоди Індіани Джонса.

В очікування шедевра Френсіса Форда Копполи

Не любити стрічки Френсіса Форда Копполи може бути соромно, адже багато його картин, починаючи з "Чарівної подорожі Синдбада" та продовжуючи вельми вдалими "Хрещеним батьком", "Апокаліпсисом" і "Дракулою", вважають кінокласикою міжнародного рівня.

Останній саме режисерський фільм Копполи "Між" (Twixt) вийшов далекого 2011 року. Тому на 77-му Каннському фестивалі очікується шалене повернення славетного режисера. Тут відбудеться прем’єра його фантасмагоричної стрічки "Мегаполіс" — дійство відбувається у майбутньому, коли геніальний архітектор намагається перебудувати Нью-Йорк у столицю світу.

Ідея стрічки "Мегаполіс" виникла у Копполи ще 1979 року

Над стрічкою Френсіс працював майже 40 років. Ідея виникла після виходу "Апокаліпсису" 1979 року, а сценарій майбутньої стрічки був готовий на початку 1980-х. Її навіть починали знімати у 1990-х, але щось не пішло… Потім знімання фільму запланували на 2001-й і затвердили на головні ролі Роберта де Ніро та Ніколаса Кейджа. Але теракт 11 вересня не дав цим задумам стати реальністю.

"Мегаполіс" - давно очікуваний фільм славетного режисера

І 2021 року режисер заявив, що почне знімати картину свого життя 2022-го і повністю профінансує бюджет "Мегаполісу" із власного бізнесу — виноробні в Каліфорнії. Кошторис на початку знімання було заявлено в 120 млн доларів. Нарешті ці мрії здійснилися, і залишилося переконатися особисто, чи такі великі інвестиції та зірковий акторський склад на чолі з Адамом Драйвером, Форестом Вітакером та Джоном Войтом подарують нам черговий шедевр від Френсіса Форда Копполи.