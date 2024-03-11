Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров відреагував на здобуття Україною "Оскара"

"Оскар" за фільм "20 днів у Маріуполі" — це серйозна перемога України та смертельна ганьба для росії. Ганьба всесвітня.

Тепер фільм про те, як росіяни вбивали Маріуполь, як бомбили пологові будинки та театри, як убивали дітей – побачить усе людство.

Адже "Оскар" — це не лише "за кіно", це ще й "за документ". За правду та мужність.

Те, за що в РФ дають 8 років "строго режиму з конфіскацією" — у світі оцінюється "Оскаром" та глобальною подякою.

Те, що в лютому — березні 2022 року почали одинаки, що ризикнули йти проти волі путіна та російської пропаганди — сьогодні перетворилося на документ всесвітнього значення.

Від Маріуполя РФ не відмиється ніколи. Росія і раніше чинила подібні злочини. Це її стиль, її смак, її скріпи.

Але ніколи ще "російський садизм" не був такий скрупульозно зафіксований, як у війні з Україною.

Росія у XXI століття бездумно притягла свої битви. Вона не врахувала того, що сьогодні все, як на долоні, що все реєструється і розглядається в лупу інтернету.

Тепер безсилі крики пропаганди та белькотання піскова.

Усьому світу росія буде навіки вдрукована, як невиліковна, непоправна країна-вбивця. І це правда.

Джерело: пост Невзорова в Telegram