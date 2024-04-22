Трамп програв битву проти України в Конгресі: тепер він може програти й президентські вибори

Протягом дев'яти років Трамп мав домінуючий вплив серед республіканців. Зараз він стрімко його втрачає

Колишній президент США Дональд Трамп, схоже, втрачає вплив у Республіканській партії, який він мав протягом дев'яти років. Зокрема про це свідчить ухвалення допомоги Україні та іншим союзникам США попри позицію Трампа, за яке в тому числі голосувала частина республіканців.

Про це пише впливове американське видання The Atlantic. Вказується, що такими темпами Трамп може врешті-решт програти президентські вибори у листопаді 2024 року.

Протягом дев'яти років Трамп мав домінуючий вплив серед республіканців, хоча його погляди, а тим більше його риторика дуже часто суперечили основам політичної платформи Республіканської партії – в тому числі дивна та малопояснювана любов до Росії та її диктатора Володимира Путіна. Зрештою Трамп навіть впровадив у партії негласний принцип: хочеш мати його прихильність – стань ворогом для України. Саме через це традиційно лояльні до України республіканці почали масово висловлювати антиукраїнські погляди та блокувати військову допомогу.

Проте "зашкварилися" не всі республіканці – багатьох з них дратувала його позиція щодо України. Терпець увірвався, коли Трамп почав відкрито шкодити власній партії, зірвавши доволі вигідну для республіканців двопартійну угоду щодо посилення кордону з Мексикою. Знадобилося лише три місяці, щоб частина партії повстала проти Трампа, причому мішенню обрали не якогось лояльного Трампу конгресмена, а питання, яке мало для нього велику важливість – блокування надання Україні військової допомоги.

Але це ще не все, оскільки голосування за допомогу Україні насправді тільки частина великого процесу. Річ у тім, що Трамп поступово втрачає лояльність не тільки серед однопартійців, але й серед електорату. На внутрішньопартійних праймеріз дуже багато людей голосували за конкурентів Трампа, які вже зняли свої кандидатури – не бажаючи віддавати голоси експрезиденту.

Ще одна погана для Трампа новина – він втрачає прихильність спонсорів; це люди, які добровільно роблять грошові пожертви у передвиборчий фонд кандидата, якому симпатизують. Штаб Байдена вже має вдвічі більше грошей, ніж штаб Трампа – і це за півроку до виборів. Окрім цього, внутрішні проблеми США, на яких Трамп збирався будувати кампанію, починають зникати: інфляція падає, злочинність зменшується, а найбільший козир республіканців – міграційне питання – дискредитував він сам, заблокувавши угоду. А ще все це відбувається на тлі все нових і нових судових процесів проти Трампа – як на полі комерції, так і на полі його особистих дій.

"Кожне з цих попереджень і неприємностей вибило Трампа з колії. Він здувся до такої міри, що більше не міг перешкоджати наданню допомоги Україні в Конгресі. Україна виграла, Трамп програв. Це може повторитися в наступному році", – резюмує видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за інформацією ЗМІ, у разі своєї перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп нібито зможе закінчити війну в Україні. Він міг би тиснути на Україну, щоб та відмовилася від частини своїх територій. Таким чином нібито війна завершилася б за 24 години. Важливо врахувати, що Трамп цю інформацію не підтверджував.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко попередив західних політиків, зокрема кандидата в президенти Штатів Дональда Трампа, щодо їхніх ідей проштовхнути передчасну "мирну угоду" щодо України, яка вимагатиме від неї відмови від території. Є дві причини, через які це робити не можна.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти. Тепер документ має бути проголосований у Сенаті та, зрештою, потрапити на підпис президенту Джо Байдену.

У Пентагоні тим часом повідомили, що військова допомога Україні почне надходити протягом тижня після остаточного ухвалення документа.