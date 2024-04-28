Каннский кинофестиваль: "Вторжение" Лозницы, путь Трампа к вершинам славы и ожидание нового шедевра Копполы

Аккредитованные на кинофестивале тысячи журналистов разнесут по миру любую новость или чушь

Каннский фестиваль в этом году начнется 14 мая. Пока звезды ищут наряды и украшения для красной дорожки, "Телеграф" выбрал пять интересных событий, которые уже привлекли к себе внимание, по крайней мере украинских ценителей кино.

Украинский след Сергея Лозницы в Каннах

Украина в Каннах будет представлена лентой "Вторжение" режиссера Сергея Лозницы. Этому проекту команда посвятила почти два года, и фильм снимали о "дорогом и мужественном украинском народе".

"Мы проехали всю Украину. Наша камера увидела вас в разных уголках страны во время войны. Производя этот фильм, мы мечтали по завершению представить его на высоком уровне в странах Запада. И напомнить всем, как много вы сделали за эти два года в борьбе с силами зла. Надеюсь, нам это удастся", — написал на своей странице в Facebook продюсер Mailis Michael.

Премьера фильма ожидается с некоторой тревогой в сердце. Потому что помним пресс-конференцию Сергея Лозницы на Каннском кинофоруме в 2022 году. Тогда он высказывался о лояльном отношении к российской культуре и ее значении для Украины. За эти тезисы, продекламированные с столь высокой международной трибуны, режиссеру "натолкали" со всех сторон. Апофеозом наказания стало исключение Лозницы из состава Украинской киноакадемии.

Сергей Лозница снял ленту о "дорогом и мужественном украинском народе"

"Я снимал этот фильм с глубокой болью в сердце и с большой любовью к своей стране. Этот фильм рожден из сочувствия", — сказал Сергей Лозница накануне фестиваля в Каннах.

Посмертная маска Эдуарда Лимонова

"В другом углу ринга" будут наши оппоненты. Они хорошо замаскированы под "хароших русских" и, очевидно, будут и дальше продвигать концепции "русского мира" и его идеологов. Площадка Каннского кинофестиваля — удачное место для этого, ведь ежегодно на форуме аккредитовано более четырех тысяч журналистов, и, конечно, они разнесут по миру любую новость или чушь.

Итак, режиссер Кирилл Серебренников снял фильм об Эдуарде Лимонове. За литературную основу к сценарию взята книга французского писателя Эмманюэля Каррера "Лимонов". Лента получила громкое название "Лимонов, баллада об Эдичке". Почувствуйте размах – баллада! Главного героя сыграл английский актер и обладатель наград "Золотой глобус" и "Эмми" Бенджамин Уишоу.

Российский режиссер Кирилл Серебренников снял фильм об Эдуарде Лимонове

Так о ком, как думаете, будет этот фильм? О жизни гламурного писателя-скандалиста или о политическом активисте, стороннике праворадикальных идей, эстетике итальянского фашизма и советского коммунизма, который имел четкую антиукраинскую позицию? С какой целью снят этот фильм, мы можем только догадываться, пока не увидим своими глазами.

Но с уверенностью можно сказать уже сейчас, что привлеченные громкими именами киноманы с удовольствием пойдут смотреть на большом экране на посмертную маску Эдуарда Лимонова.

Предвыборная кинокампания Дональда Трампа

Работа над фильмом "Ученик" (The Apprentice) началась в 2018 году. Сценарий к ленте написал режиссер Али Аббаси в соавторстве с Гэбриэлом Шерманом. Главную роль – предпринимателя Дональда Трампа – исполнил американский актер румынского происхождения Себастиан Стэн. Наибольшую популярность в своей карьере он получил за роль Баки Барнса в медиафраншизе "Кинематографическая вселенная Marvel".

Себастиан Стэн в роли Дональда Трампа (фильм "Ученик")

Фильм "Ученик" рассказывает не только о головокружительной карьере Трампа, которую он сделал от торговца недвижимостью до миллиардного состояния и кресла президента. В ленте пойдет речь и о том, кто стоит за его успехом. И это не женщина, как обычно. С Трампом ситуация иная — своим наставником и движущей силой карьеры он считает юриста Роя Кона.

Почему Али Аббаси решил создать картину "Ученик" именно в то время, когда Дональд Трамп был полновластным хозяином Белого дома, неизвестно. Но то, что ее премьера проходит именно в год выборов в США, в результате которых может быть второе пришествие Трампа в президенты, наводит на мысль, что эти вещи как-то связаны.

"Пальмовое" время Джорджа Лукаса

Каннский фестиваль продолжает традицию награждать выдающихся кинодеятелей "Почетной пальмовой ветвью". В этом году счастливым обладателем престижной награды избран известный американский режиссер 79-летний Джордж Лукас.

"Каннский фестиваль всегда занимал особое место в моем сердце. Я был удивлен и счастлив, когда мой первый фильм "THX-1138" был отобран для показа на набережной Круазетт в 1971 году. С тех пор я много раз возвращался на фестиваль как сценарист, режиссер и продюсер. Для меня большая честь получить это особое признание, которое очень много для меня значит", — заявил Джордж Лукас, когда узнал о своей номинации.

Не согласиться с оргкомитетом фестиваля крайне трудно, ведь вряд ли найдется человек, который не видел бы хотя бы один фильм режиссера или хотя бы не слышал о сиквелах "Звездных войн" и трилогии о приключениях Индианы Джонса.

В ожидании шедевра Фрэнсиса Форда Копполы

Не любить ленты Фрэнсиса Форда Копполы может быть стыдно, ведь многие его картины, начиная с "Волшебного путешествия Синдбада" и продолжая весьма удачными "Крестным отцом", "Апокалипсисом" и "Дракулой", считают киноклассикой международного уровня.

Последний именно режиссерский фильм Копполы "Между" (Twixt) вышел в далеком 2011 году. Поэтому на 77-м Каннском фестивале ожидается громкое возвращение знаменитого режиссера. Здесь состоится премьера его фантасмагорической ленты "Мегаполис" — действо происходит в будущем, когда гениальный архитектор пытается перестроить Нью-Йорк в столицу мира.

Идея фильма "Мегаполис" возникла у Копполы еще в 1979 году

Над фильмом Фрэнсис работал почти 40 лет. Идея возникла после выхода "Апокалипсиса" в 1979 году, а сценарий будущей картины был готов в начале 1980-х. Ее даже начинали снимать в 1990-х, но что-то пошло не так… Потом съемку фильма запланировали на 2001-й и утвердили на главные роли Роберта де Ниро и Николаса Кейджа. Но теракт 11 сентября не дал этим замыслам стать реальностью.

"Мегаполис" – давно ожидаемый фильм знаменитого режиссера

И в 2021 году режиссер заявил, что начнет снимать картину своей жизни в 2022-м и полностью профинансирует бюджет "Мегаполиса" из собственного бизнеса — винодельни в Калифорнии. Смета в начале съемки была заявлена в 120 млн долларов. Наконец эти мечты сбылись, и осталось убедиться лично, подарят ли намм такие крупные инвестиции и звездный актерский состав во главе с Адамом Драйвером, Форестом Уитакером и Джоном Войтом очередной шедевр от Фрэнсиса Форда Копполы.