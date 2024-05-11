Представницю Ізраїлю освистали на початку виступу у гранд-фіналі Євробачення 2024 (відео)

Еден Голан має українське коріння

Представницю Ізраїлю Еден Голан, ще перед початком співу публіка освистала у гранд-фіналі Євробачення 2024. Розпочала співати виконавиця також під гул глядачів.

Еден Голан виконувала пісню "Hurricane". Її голосу майже не було чути за незадоволеним свистом глядачів. Про це повідомив telegram-канал Єврофани. Представниця Ізраїлю вийшла на сцену під номером "6". Виступ супроводжувався великою кількістю диму.

Варто зазначити, що Еден Голан занесено в базу "Миротворець". Звинувачують співачку у кількох порушеннях. Це перетин кордону та комерційна діяльність в окупованому Росією Криму. Ще до початку повномасштабного вторгнення Еден Голан, яка має українське коріння, виїхала до Ізраїлю в Росію.

Нагадаємо, що представника Нідерландів дискваліфікували з Євробачення 2024. Це трапилося через скаргу від учасниці знімальної групи. Наразі цю справу розглядатимуть у суді. Мовник Нідерландів не погоджується з таким рішенням творців конкурсу і вважає його "важким і непропорційним".

Прямо зараз триває онлайн-трансляція Євробачення 2024. "Телеграф" також веде текстову трансляцію.