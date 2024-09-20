У новому альбомі "Океан Ельзи" помітили російський слід: фотофакт

Музичний дистриб’ютор Believe продовжує просувати російських артистів

У п'ятницю, 20 вересня, вийшов альбом українського гурту "Океан Ельзи" під назвою "Той день". Українці дуже високо оцінили нову платівку улюбленого колективу, проте відшукали в альбому дуже неприємний російський слід.

У коментарях під постом з прем'єрою "Той день" на сторінці "Океану Ельзи" у Фейсбуці фанати гурту звернули увагу на те, що дистрибуцією пісень з довгоочікуваної платівки займається компанія Believe Music, яка попри війну продовжує працювати з російськими виконавцями. Раніше на це звернула увагу й OSINT-спільнота Molfar.

Що відомо про Believe Music

Believe/Believe Music — французька публічна музична компанія, заснована у 2005 році. Її основна діяльність — це паблішинг і дистрибуція музики, що сприяє просуванню виконавців. Артисти мають можливість самостійно займатися дистрибуцією своїх треків, підписати контракт з лейблом або співпрацювати з кількома лейблами одночасно через Believe Music.

На початку повномасштабного вторгнення дистриб’ютор оголосив про "призупинення діяльності" в країні-терористці Росії. Однак пізніше Billboard з'ясував, що насправді компанія продовжує працювати як на українському, так і на російському ринках, де активно наймає персонал і "агресивно розширює свою частку".

Так, в Believe Russia є офіційний канал в Telegram, де продовжують виходити премєри російських артистів. Наприклад, росіянки Instasamka, яка ще до вторгнення у 2021 році у Києві виганяла із зали своїх фанатів.

Believe працює з російськими співаками. Фото: t.me/believemusicrussia

На додаток, за даними дослідження Molfar, у Believe Music українським та російським ринком займається один і той же відділ.

Любов Кевхаян в Believe до 2018 року одночасно працювала із Україною і Росією на позиції Head of Video Russia & Eastern Europe

"Телеграф" вирішив перевірити, чи дійсно це можливо. І дійсно, дистрибуцією альбому "Океану Ельзи" займається саме Believe. Це можна побачити за посиланням на перелік стримінгових платформ, де можна прослухати пісні українського гурту.

Ми не можемо стверджувати, що команда відомого артиста свідомо співпрацює з росіянами. Проте, як виявилося, Believe Music продовжує працювати у РФ.

"Океан Ельзи" класний альбом АЛЕ повне розчарування — знову видали його через BELIEVE який продовжує працювати у РФ??? Судячи з цього смарт-лінку там він зазначений. Святослав Вакарчук пора визначитись", — пишуть українці у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Вакарчук здивував сумами у декларації за службу у ЗСУ. Сам виконавець "їздить Україною та надихає людей концертами".