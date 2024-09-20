В новом альбоме "Океан Эльзы" заметили российский след: фотофакт

Музыкальный дистрибьютор Believe продолжает продвигать российских артистов

В пятницу, 20 сентября, вышел альбом украинской группы "Океан Эльзы" под названием "Той день". Украинцы очень высоко оценили новую пластинку любимого коллектива, однако нашли у альбома очень неприятный российский след.

В комментариях под постом с премьерой "Той день" на странице "Океана Эльзы" в Фейсбуке фанаты группы обратили внимание на то, что дистрибуцией песен из долгожданной пластинки занимается компания Believe Music, которая, несмотря на войну, продолжает работать с российскими исполнителями. Ранее на это обратило внимание и OSINT-сообщество Molfar.

Что известно о Believe Music

Believe/Believe Music – французская публичная музыкальная компания, основанная в 2005 году. Ее основная деятельность – это паблишинг и дистрибуция музыки, способствующая продвижению исполнителей. Артисты могут самостоятельно заниматься дистрибуцией своих треков, подписать контракт с лейблом или сотрудничать с несколькими лейблами одновременно через Believe Music.

В начале полномасштабного вторжения дистрибьютор объявил о "приостановлении деятельности" в стране-террористке России. Однако позже Billboard выяснил, что на самом деле компания продолжает работать как на украинском, так и на российском рынках, где активно нанимает персонал и "агрессивно расширяет свою долю".

Так, у Believe Russia есть официальный канал в Telegram, где продолжают выходить премьеры российских артистов. К примеру, россиянки Instasamka, которая еще до вторжения в 2021 году в Киеве выгоняла из зала своих фанатов.

Believe работает с российскими певцами. Фото: t.me/believemusicrussia

Вдобавок, по данным исследования Molfar, в Believe Music украинским и российским рынком занимается один и тот же отдел.

Любовь Кевхаян в Believe до 2018 года одновременно работала с Украиной и Россией на позиции Head of Video Russia & Eastern Europe

"Телеграф" решил проверить, действительно ли это возможно. И действительно, дистрибуцией альбома "Океана Эльзы" занимается именно Believe. Это можно увидеть по ссылке на список стриминговых платформ, где можно прослушать песни украинской группы.

Мы не можем утверждать, что команда артиста сознательно сотрудничает с россиянами. Однако, как выяснилось, Believe Music продолжает работать в РФ.

"Океан Эльзы" классный альбом НО полное разочарование — снова издали его через BELIEVE, который продолжает работать в РФ??? Судя по этом смарт-линке, там он указан. Святослав Вакарчук пора определиться", — пишут украинцы в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Вакарчук удивил суммами в декларации за службу в ВСУ. Сам исполнитель "ездит по Украине и вдохновляет людей концертами".