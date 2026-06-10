Таке краще назад не випускати: українка спіймала на риболовлі гору "прибульців", чим вони небезпечні
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Інвазивний вид швидко розмножується
Українським рибалкам попався незвичайний "звір", родом з Америки. Цей "незручний" вид останнім часом став масовим в українських водоймах.
Про це повідомила одна з користувачок Threads. Вона опублікувала фото свого улову, на якому зафільмовано сонячного окуня.
"А що з нею робити?" — запитала авторка і додала, що зараз можна наловити пів відра такої риби всього за одну ніч.
У коментарях під постом дівчини їй порадили не відпускати на волю свій улов, щоби не зашкодити іншим видам.
"Головне — назад не випускати. Бо ні раків, ні риби не буде", — зазначили коментатори.
Дійсно, раніше у коментарі "Телеграфу" іхтіологиня Юлія Куцоконь пояснювала, що сонячний окунь здатний впливати на місцеві види у водоймах України та витісняти аборигенні види. Це зумовлено як тим, що він є дуже "незручною" здобиччю для аборигенних хижаків, так і комплексом інших негативних факторів.
"Сонячний окунь є дуже непростою здобиччю для наших хижих риб. Навіть коли він маленький, він вже високотілий і має колючий спинний плавець. Особливо перші промені спинного плавця — дуже колючі як у всіх окунеподібних риб … Певний період часу почали помічати, що нашого окуня європейського звичайного Perca fluviatilis — його мало, а сонячного окуня Lepomis gibbosus, що походить з Північної Америки — дуже багато. І, можливо, є або конкуренція чи пряме виїдання харчової бази. Це може пояснити, чому так знизилась чисельність місцевого виду", — пояснила Куцоконь.
Детальніше про це читайте в матеріалі: "Сонячний" зайда. Яка риба з Америки прижилася в Україні й витісняє аборигенів".
Раніше "Телеграф" розповідав, чому за останні роки ціни на рибу злетіли вгору по всій Україні.