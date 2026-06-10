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Як правильно заморзити полуницю, щоб не втратила смак та аромат

Автор
Наталя Граковська
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Заморожувати полуницю слід правильно
Заморожувати полуницю слід правильно. Фото Колаж "Телеграфу"

Простий спосіб зберегти смак літа надовго

Свіжа полуниця доступна відносно недовго, а та, що продається не в сезон, зазвичай поступається за смаком і поживною цінністю. Заморожування – чудовий спосіб зберегти літні ягоди на зиму. Розповідаємо, як заморозити полуницю, щоб ягоди після розморожування не перетворилися на водянисту масу без аромату.

Чому заморожена полуниця втрачає смак

Головна причина — неправильна підготовка перед заморожуванням. Якщо на ягодах залишилася зайва волога або вони були заморожені просто в пакеті без попереднього "шокового" заморожування, кристали льоду руйнують структуру плоду зсередини. Після відтаювання така полуниця розповзається, втрачає форму і більшу частину аромату. Час заморожування також має значення: ягоди, прибрані в морозилку перезрілими, зберігаються значно гірше.

Як правильно заморозити полуницю — покрокова інструкція

  1. Насамперед промийте ягоди прямо з плодоніжками.
  2. Розкладіть полуницю на паперовому рушнику і дайте добре обсохнути. На ягодах не повинно залишитися вологи.
  3. Коли ягоди підсохнуть, видаліть плодоніжки і за бажання розріжте на шматочки.
  4. Розкладіть полуницю в один шар на підносі або обробній дошці і поставте в морозилку мінімум на дві години. Лише після цього перекладіть ягоди в пакети для заморожування і приберіть назад.
Як правильно морозити полуницю — покрокова інструкція
Метод "шокового" заморожування ідеально підходить для полуниці. Фото згенероване ШІ

Саме така "шокова" заморозка не дає ягодам злипнутись і зберігає форму кожної з них.

Скільки можна зберігати заморожену полуницю

Заморожену полуницю найкраще використовувати протягом чотирьох, максимум п’яти місяців. Після цього часу вона поступово втрачає аромат, частина поживних речовин і стає менш смачною. Підписуйте пакети з датою заморозки — це проста звичка, яка позбавить неприємних сюрпризів узимку.

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