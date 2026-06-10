Чонгарський міст — перерізана артерія: чому він такий важливий для росіян (фото, карта)

Перекрито вкрай важливий маршрут

Чонгарський міст — одна з ключових "артерій" постачання росіян на півдні України, по якій лише в червні вже двічі завдавали ударів, — наразі знищений, але РФ намагається приховати цей факт. У цьому матеріалі "Телеграф" розповість, що відомо про Чонгарський міст і чому він такий важливий для Росії.

Про знищення мосту заявив голова Центру протидії дезінформації, експерт з питань інформаційних технологій, лейтенант Андрій Коваленко: "Чонгарський міст знищено, російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму", — пише він.

Ключ до південного фронту

Міст у районі селища Чонгар знаходиться на кордоні між окупованими частинами Херсонської області та Криму. Це один із ключових шляхопроводів, який використовують російські війська для забезпечення свого південного угруповання військ. Чонгар важливий для Росії з однієї головної причини: це один із сухопутних "мостів", який пов’язує Крим із материком.

Це вузька смужка суші між Сивашем (затокою Азовського моря) та степовими районами півдня України. При цьому важливо уточнити, що йдеться про цілу систему інженерних споруд через Сиваш, які мають як автомобільне, так і залізничне призначення.

Чонгарський міст на карті

Чому для Росії важливим є Чонгарський міст. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Міст вкрай важливий для росіян, оскільки завдяки йому армія РФ постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на півдні України.

"Першим ударом 7 червня ми пошкодили полотно в одному напрямку. Тепер цей важливий логістичний шлях повністю виведений з ладу. Результат – рух перекритий на тривалий час", – розповіли бійці 1-го окремого полку штурмового імені Дмитра Коцюбайла.

Чонгарський міст. Скріншот із відео

Істерика росіян через удари по мосту не забарилася. Незабаром їх застали проблеми з бензином. У зв’язку з відсутністю палива ворог не може виїхати на бойові завдання.

"Готові внести свої далекобійні корективи будь-якої миті. Ця операція — лише початок. І це спосіб показати нашому ворогові, що штурмові війська тепер можуть і проводити операції не лише на землі, а й на середніх дистанціях. Ми можемо повторити", — сказав один із бійців.

Атака в ніч проти 9 червня стала другим ударом по Чонгарському мосту за останні дні. До цього міст опинився під ударом 7 червня. Пізніше стало відомо, що операцію було реалізовано підрозділом "Фаланга" 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла та 475 окремим штурмовим полком CODE 9.2. Для ураження бійці застосували дрони компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Криму прилетіло у знамениту панораму. Розповідаємо, якою вона була і чи це справді трагедія.