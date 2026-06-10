Спека і обстріли можуть повернути графіки: три сценарії для України

Ситуація залежатиме від двох факторів, які важко спрогнозувати заздалегідь

Спекотне літо може стати важким випробуванням для енергосистеми. Залежно від кількості російських обстрілів та температури можна виділити три основні сценарії розвитку подій.

Про них в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Детальніше поточну ситуацію та можливий хід подій "Телеграф" вивчав у матеріалі: Шалена спека і кондиціонери на повну: скільки годин відключень світла очікувати влітку.

Якщо погода сприятиме, а обстрілів не буде

Цей сценарій найбільш оптимістичний. В разі відсутності спеки та чергових атак росіян по енергосистемі, дефіцит потужності можна прогнозувати до 1 ГВт у вечірній пік споживання з 18 до 23 години. На думку Омельченка, система з цим впорається, а відключення не будуть відчутними для більшості.

Якщо обстріли будуть і літо буде помірно спекотним

Цей сценарій Омельченко вважає базовим і найімовірнішим. Це наявність обстрілів, проте не критичних, та звичайна літня українська погода. В такому випадку відключення можуть бути за графіком. Основні — у години вечірнього пікового споживання. Загалом — по 2-3 години на добу.

Якщо Росія активно атакуватиме, а спека зашкалюватиме

Це песимістичний сценарій розвитку подій. Це поєднання тривалої спеки та масштабних ударів по підстанціях. В такому випадку відключення будуть в середньому по чотири години на добу.

Які міста в зоні ризику

Три міста України ризикують найбільше:

Харків , адже розташований близько до фронту,

, адже розташований близько до фронту, Одеса , бо підстанції пошкоджені,

, бо підстанції пошкоджені, Київ, адже генерація столиці перекриває тільки п'яту частину (20%) потреб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кліматологи очікують появу явища Ель-Ніньйо вже влітку 2026 року. Через нього в усьому світі можливі хвилі спеки, стихійні лиха та посухи.