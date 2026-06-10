Український "Фламінго" завітав до Чебоксар: чим особлива ця дальнобійна ракета

Дальність польоту дозволяє уражати цілі майже по всій європейській частині РФ

Завод у Чебоксарах, що випускає компоненти російської зброї, могла атакувати українська ракета "Фламінго". Подібну ракету помітили в небі над Чувашською республікою перед вибухом. "Телеграф" зібрав все, що треба знати про цю ракету.

"Фламінго" або ж FP-5 — українська крилата далекобійна ракета, розроблена компанією Fire Point у співпраці з британською Milanion Group. Вперше про неї предметно заговорили в 2025 році.

Як далеко б'є "Фламінго"

Дальність ракети "Фламінго" — 3000 кілометрів. При цьому вона може нести бойову частину вагою понад тонну (до 1150 кг). При такій дальності в її"робочу відстань" потрапляє вся європейська частина Росії, включаючи такі великі міста як: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Тюмень, Ростов-на-Дону тощо. Долетить навіть за Урал — до Єкатеринбурга та майже до Новосибірська.

Можлива дальність удару ракетою "Фламінго"

Технічні характеристики "Фламінго"

Ракета вимагає від 20 до 40 хвилин достартової підготовки, а запускається з платформи, не потребуючи кораблів чи великих стартових комплексів. Серед цікавинок — через юридичні та технічні особливості кодифікована як дрон.

Дальність польоту: до 3000 км.

Вага бойової частини: 1000 — 1150 кг.

Максимальна швидкість: 950 км/год.

Система наведення: комбінована — інерціальна та супутникова навігація.

Технічні характеристики ракети "Фламінго"/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, що цей завод у Чебоксарах вже раніше атакували ракетами. На початку травня там спалахнула пожежа.