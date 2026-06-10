"Українська бронетехніка" підписала меморандум про стратегічне партнерство з виробником Taurus

Компанія "Українська бронетехніка" та компанія MBDA, європейський лідер у сфері складних систем озброєння, підписали Меморандум про стратегічне партнерство.

Підписання документа відбулося 10 червня на полях виставки ILA Berlin, яка проходить у Берліні. Меморандум підписали генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас та віцепрезидент зі стратегії та майбутнього розвитку MBDA, керуючий директор MBDA в Німеччині Томас Готтшильд.

Як повідомили в MBDA, початковими напрямками співпраці визначено розвиток оборонних спроможностей у сфері Deep Strike та протидії БпЛА.

"Обмін технологічним досвідом, розробка спільних виробничих програм та впровадження інноваційних рішень забезпечать оперативну перевагу в конфліктах високої інтенсивності та стануть основою для тісної співпраці з метою створення спільного підприємства. Водночас ці напрямки є лише частиною ширшої програми стратегічного партнерства, про яку буде оголошено детальніше в належний час", — йдеться в пресрелізі компанії.

Томас Готтшильд та Владислав Бельбас

Як зазначили в MBDA, "компанія прагне підтримувати оборонну промисловість України, забезпечуючи автономність українських виробничих потужностей, і зробить істотний внесок завдяки своєму багатому досвіду та експертизі у сфері розробки, виробництва та супроводу ракетних систем".

Томас Готтшильд та Владислав Бельбас

"Це партнерство є історичним кроком як для посилення обороноздатності України, так і для розбудови нової архітектури європейської безпеки. Ми об’єднуємо глибоку технологічну експертизу MBDA із реальним досвідом інтеграції озброєння в умовах війни та виробничою гнучкістю "Української бронетехніки". Спільна робота над системами Deep Strike та засобами протидії БпЛА має на меті насамперед посилити захист нашої держави в умовах війни високої інтенсивності. Головне наше завдання — забезпечити технологічну автономність України та дати нашим захисникам зброю, яка забезпечить оперативну перевагу на полі бою", — прокоментував підписання Меморандуму генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Томас Готтшильд та Владислав Бельбас

Компанія MBDA – провідний розробник та виробник ракетних систем і високоточного озброєння. Продуктовий портфель MBDA включає понад 45 ракетних систем, які перебувають на озброєнні понад 90 країн світу. Компанія бере участь у виробництві низки ключових західних систем озброєнь, зокрема ракет Patriot, Meteor, Taurus, Storm Shadow/SCALP та Enforcer.