Що повісити на дерева, щоб птахи перестали об’їдати черешню та вишні

Прості способи врятувати врожай

Птахи допомагають зменшити кількість комах на дачній ділянці, але водночас завдають садівникам чимало клопоту, адже здатні за лічені дні знищити весь урожай вишні та інших ягід. Шпаки особливо активні саме в період дозрівання, коли плоди стають солодкими й соковитими.

На щастя, існує кілька перевірених способів захисту дерева — і більшість із них не потребують великих витрат. Розповідаємо, що реально допомагає.

Яскравий колір ягід добре помітний з висоти, а солодкий смак робить їх ідеальною їжею для птахів. Шпаки полюють групами і можуть спустошити дерево буквально за один-два дні. Саме тому захист варто організувати заздалегідь.

Найефективнішим рішенням залишається спеціальна захисна сітка для фруктових дерев. Вона легка, не пошкоджує гілки та плоди й повністю перекриває доступ до крони. Також захищає врожай від дощу та граду.

Накривати дерево слід, коли ягоди ще зелені.

Захисна сітка від птахів. Фото згенероване ШІ

Відлякувачі: що працює і про що важливо пам’ятати

Ще один спосіб — використання фізичних відлякувачів. До них відносяться силуети хижих птахів, вітряки, повітряні змії із зображеннями яструбів або соколів, старі компакт-диски, розвішані на гілках, а також світловідбиваючі стрічки, що мерехтять на вітрі. Всі ці предмети створюють візуальний чи звуковий дискомфорт, змушуючи птахів триматися подалі.

Але треба врахувати, що птахи досить швидко звикають до нерухомих об’єктів і перестають боятися. Тому розташування відлякувачів потрібно періодично змінювати — раз на кілька днів переставляйте їх на інші гілки або змінюйте кут. Поєднання кількох методів одразу дає значно кращий результат, ніж використання чогось одного.