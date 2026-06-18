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Повернення Галка і поява Карателя. Вийшов новий трейлер "Людини-павука 4" (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Людина-павук Новина оновлена 18 червня 2026, 10:32
Людина-павук. Фото marvel.com

Пітер Паркер з'явиться на екранах влітку 2026 року

Marvel Studios презентувала перший офіційний трейлер стрічки "Людина-павук: Абсолютно новий день" (Spider-Man: Brand New Day) — довгоочікуваного четвертого сольного фільму про пригоди Пітера Паркера.

Новий розділ кіновсесвіту розгортається у реальності, де закляття повністю стерло пам'ять про особистість Людини-павука. Головний герой у виконанні Тома Голланда змушений починати життя з чистого аркуша. Навіть найближчі друзі, Ем Джей (Зендея) та Нед Лідс (Джейкоб Баталон), більше не пам'ятають, ким він є насправді.

Трейлер розкриває зірковий акторський склад майбутнього блокбастера. У сюжеті з'являться Джон Бернтал у ролі Карателя та Марк Руффало в образі Халка. Окрім них, до касту приєдналися Трамелл Тіллман, Майкл Мендо та зірка серіалу "Дивні дива" Сейді Сінк, чия роль поки тримається в секреті. Уважні фанати також помітили у ролику натяки на технологічні зміни у роботі фірмового павутиння супергероя, проте творці фільму наразі не розкривають його походження.

Режисерське крісло проєкту посів Дестін Деніел Креттон, відомий роботою над стрічкою "Шан-Чі та легенда десяти кілець". Сценарій написали Ендрю Ланем та Ерік Пірсон. Світова прем'єра фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" запланована на 31 липня 2026 року.

Людина-павук Том Голланд

Нагадаємо, що цей фільм стане знаковим для виконавця головної ролі. Том Голланд втілює образ Пітера Паркера вже протягом десяти років. Його дебют відбувся у стрічці "Перший месник: Протистояння" (2016), після чого актор знявся у трьох сольних фільмах про павучка та двох частинах "Месників".

Раніше вийшов перший трейлер мультфільму "Шрек 5".

Теги:
#Фільм #Marvel #Людина павук #Том Холланд #Трейлер