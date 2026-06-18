Повернення Галка і поява Карателя. Вийшов новий трейлер "Людини-павука 4" (відео)

Пітер Паркер з'явиться на екранах влітку 2026 року

Marvel Studios презентувала перший офіційний трейлер стрічки "Людина-павук: Абсолютно новий день" (Spider-Man: Brand New Day) — довгоочікуваного четвертого сольного фільму про пригоди Пітера Паркера.

Новий розділ кіновсесвіту розгортається у реальності, де закляття повністю стерло пам'ять про особистість Людини-павука. Головний герой у виконанні Тома Голланда змушений починати життя з чистого аркуша. Навіть найближчі друзі, Ем Джей (Зендея) та Нед Лідс (Джейкоб Баталон), більше не пам'ятають, ким він є насправді.

Трейлер розкриває зірковий акторський склад майбутнього блокбастера. У сюжеті з'являться Джон Бернтал у ролі Карателя та Марк Руффало в образі Халка. Окрім них, до касту приєдналися Трамелл Тіллман, Майкл Мендо та зірка серіалу "Дивні дива" Сейді Сінк, чия роль поки тримається в секреті. Уважні фанати також помітили у ролику натяки на технологічні зміни у роботі фірмового павутиння супергероя, проте творці фільму наразі не розкривають його походження.

Режисерське крісло проєкту посів Дестін Деніел Креттон, відомий роботою над стрічкою "Шан-Чі та легенда десяти кілець". Сценарій написали Ендрю Ланем та Ерік Пірсон. Світова прем'єра фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" запланована на 31 липня 2026 року.

Нагадаємо, що цей фільм стане знаковим для виконавця головної ролі. Том Голланд втілює образ Пітера Паркера вже протягом десяти років. Його дебют відбувся у стрічці "Перший месник: Протистояння" (2016), після чого актор знявся у трьох сольних фільмах про павучка та двох частинах "Месників".

Раніше вийшов перший трейлер мультфільму "Шрек 5".