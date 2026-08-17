Дивні фото Ахметова продовжують з'являтися: що не так з одягом мільярдера (фото)

У гардеробі найбагатшої людини країни змінюються лише кілька деталей

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Український мільярдер Рінат Ахметов не зраджує своєї загадкової традиції і продовжує з’являтися на фото в одному й тому ж луці. Ба більше, судячи з усього, також не змінюються і локації для знімків.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на останні фото бізнесмена, опубліковані на Facebook-сторінці SCM. Приводом для фотосесії стала зустріч мільярдера із головним тренером ФК "Шахтар" Маріно Пушичем.

"Говорили про підготовку до нового сезону, підсилення команди до завершення трансферного вікна та головні завдання: захистити титул чемпіона України й гідно представити країну в Лізі чемпіонів", — йдеться у повідомленні.

Рінат Ахметов

Однак увагу на знімках знову привернув одяг Ахметова. Бізнесмен був одягнений у синій костюм, а на ногах усе так само красувалися сині туфлі. Єдині деталі гардероба, які лише злегка змінюються — краватка та сорочка.

Варто зазначити, що раніше "Телеграф" вже аналізував фото Ахметова за останні кілька років і дійшов висновку, що за той час він з’являвся на них у практично ідентичному луці щонайменше п’ять разів. Так було, наприклад, на зустрічах Ахметова з Срною у 2024 та 2025 роках, а також під час його останнього звернення з нагоди Дня незалежності України.

Ахметов в однаковій цибулі протягом кількох років

Впадає в око на останніх фото Ахметова і саме місце зустрічей і зйомок. Схожою виглядає рослинність на задньому фоні та навіть елементи благоустрою.

Подібності локацій на фото Ахметова. Колаж "Телеграфа"

Варто зазначити, що "дивацтва" знімків, які викладає пресслужба підприємця, вже багато разів обговорювали в мережі, але вони продовжують з’являтися. Деякі припускають, що частина з них може бути й взагалі згенерована штучним інтелектом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає район, де Ахметов купив суперквартиру.