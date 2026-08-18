"Ексклюзив і не смердить". В Україні продають моторошні прикраси з решток тварин та птахів

Такий товар належить до нішевого сегмента "готичного" або "окультного" арту

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В Україні продають моторошні прикраси. Зокрема пропонують купити сережки з пташиних лапок, браслет із курячих кісток, буси зі свинячих зубів тощо.

Про оголошення, яке розміщена на одному з сайтів продажу, розповіли у соцмережі TikTok. Продавчиня наголошує: "Я нікого не вбивала", вона працює лише з мертвими тваринами, при цьому додає: "Роблю на замовлення".

У оголошенні вказано, що робота "чиста і акуратна", прикраси не смердять, а головне — вони ексклюзивні. У продавчині є каталог, є терміни, є готовність взяти передоплату.

"Бізнес, де попит є, а постачання залежить від погоди, кішок та природних причин. Де не можна наростити виробництво, як не намагайся. Де єдиний спосіб виконати замовлення швидше – зробити те, що вона клянеться не робити. І ось це — найлюдяніше у всій історії. Вона правда нікого не вбиває. Вона чесно чекає, а потім миє, сушить, дезінфікує і пише в оголошенні, що не смердить. Тому що уявляє, як ти зараз про це подумав. І виявилася права", — розмірковує автор відео.

Буси з зубів та кісток. Фото: olx.ua

Браслет з кісток. Фото: olx.ua

Сережки з лапок горобця. Фото: olx.ua

Такі прикраси можуть зацікавити представників альтернативних субкультур (готи, панки, металісти). Також покупцями такого специфічного товару можуть стати ті, хто практикують езотерику, язичництво та магію.

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