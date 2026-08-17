Автівка влетіла в терасу ресторану в центрі Києва, що тільки нещодавно постраждав від прильоту (фото, відео)

Є припущення, що водії BMW могли влаштувати перегони

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В центрі Києва сталась серйозна аварія з двома BMW. Автівки зіткнулись на вулиці Великій Васильківській та влетіли в ресторани.

На відео видно два автомобілі — один врізався в кут будинку, інший — зніс білу парасольку літнього майданчика. Поруч з понівеченими автівками гілки дерев.

Оновлення: за даними поліції, аварія сталася об 11:30. Є потерпілий — один із водіїв, 36 років. Його госпіталізували. На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські, які встановлюють обставини та механізм автопригоди.

Одна з автівок влетіла між ресторанами KAØS і Shashlikyan, що знаходяться поруч. Очевидці аварії розповіли, що трагедії дивом вдалось уникнути — на терасі та на тротуарі поруч в момент ДТП не було людей. Що ж до автівки BMW, яка перекинулась — всередині було два чоловіки. Одного з них, за свідченням очевидці, забрала швидка допомога.

За даними "Київ. Оперативний", інший учасник ДТП — також авто BMW. За попередніми даними, загиблих немає.

Наслідки аварії/ Ей, Київ

Одна з машин врізалась в кут будівлі/ Ей, Київ

Одна з автівок перекинулась на бік/ Фото: Київ Оперативний

Машини зіткнулись і їх викинуло на тротуар/ Фото: Київ Оперативний

Зауважимо, ресторан KAØS відкрився 12 грудня 2025 року, а заклад Shashlikyan нещодавно постраждав від обстрілів. Кілька місяців тому в ресторані вибило вікна вибухом. Наразі на місці працюють правоохоронці.

У ресторані Shashlikyan повідомили, що гості та персонал не постраждали / Скриншот

Раніше "Телеграф" розповідав, що чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк міг потрапити у ДТП. Його називають куратором нардепів провладної партії.