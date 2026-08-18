Не робіть так в "АТБ". Яка звичка покупців затримує всю чергу

Від кожного покупця залежить, наскільки швидко рухатиметься черга

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Порядок викладання товару на касі в "АТБ" має значення. Касири скануватимуть ваші покупки швидше, якщо ваговий товар (фрукти та овочі) лежатиме першим.

Про це розповіла у соцмережі Reddit користувачка з ніком Who_i_001, яка, за її словами, працює в "АТБ". Якщо товар, який потрібно зважити лежить всередині чи в кінці покупок, швидкість сканування товарів знижується. Це пов'язано з необхідністю введення кодів вагового товару.

"Овочі та фрукти в АТБ пробивають на касі кодами, і якщо вони лежать в середині або в кінці, у нас збивається швидкість сканування, та й це незручно", — відповіла касирка на запитання одного з користувачів.

Річ у тім, що товар в упаковці зі штрихкодом пробивається за ним, процес йде швидше. А ось щоб пробити овочі та фрукти, код необхідно ввести вручну.

Коментатор уточнив, чи залежить зарплата касира від швидкості сканування товарів на касі. Робітниця "АТБ" написала, що від цього залежить премія.

Поради від працівниці "АТБ", як пришвидшити чергу

Кожна людина в черзі може або допомогти зробити роботу каси швидшою, або, навпаки, затримати її. Як пришвидшити рух черги в "АТБ":

правильно важити та клеїти стікери з вагою та цінами на вагові солодощі та випічку

уважно читати назву овочів та фруктів — вони можуть бути схожі зовні, але мати різні назви та ціну

уважно дивитися на цінники та порівнювати цифри штрихкодів

користуватися сканером цін для покупців

Як писав "Телеграф", керівник одного з "АТБ" пояснив, чому в різних магазинах мережі відрізняється асортимент. Це залежить не від попиту у конкретному супермаркеті, як логічно припустити.