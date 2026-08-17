Україну після війни можуть засадити вербами: які області потребують цього найбільше і чому

Рослина потребує менше поживних речовин, аніж звичайні культури

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Після війни в Україні можуть масово з'явитись вербові гаї — ця рослина здатна витягувати із ґрунтів забруднення і при цьому вона досить швидко росте. Це явище називається фіторемедіацією.

Як пояснила "Телеграфу" доцент кафедри екології та ботаніки Сумського національного аграрного університету, науковий співробітник Бернського університету прикладних наук та почесний професор Королівського аграрного університету Великої Британії Олена Мельник, окрім верби такі властивості мають соняшники та енергетична культура міскантус.

Детальніше про стан чорноземів, забруднення земель та що з цим робити, говорили у матеріалі: Український чорнозем виснажений та отруєний: що буде з полями після війни

Де можуть застосувати вербу для відновлення землі

Найбільш забруднені внаслідок бойових дій в Україні всі прифронтові області. Окрім мін, в ґрунті чимало хімікатів та органічних речовин з вибухівки. Свинець, кадмій, кобальт, нікель, марганець та цинк виявили на Харківщині, Херсонщині, Сумщині, Чернігівщині (дані ДУ "Інститут охорони ґрунтів України" ). В інших областях також є вогнищеві забруднення хімікатами. За даними СНАУ, в Харківській області — найбільша кількість точок забруднення. Однак війна триває, прогнозувати ступінь забруднення неможливо, як і точно визначити ступінь ураження чорноземів там, де йдуть бойові дії, або територія окупована.

Чим корисна верба для ґрунту

Верба в парку/ Ілюстративне зображення

Енергетичний сорт верби на біопаливо/pixabay.com

Верба, на відміну від сільгоспкультур, потребує набагато менше поживних речовин, при цьому сама збагачує землю опалим листям — органікою. Коріння верби глибоко проникає в землю, що не тільки укріплює ґрунт, а й фільтрує забруднену воду — верба всмоктує її. Забрудники або фільтруються деревом, або накопичуються тим чи іншим чином.

Вербу використовують не тільки на забруднених стоками землях, а й для очищення від пестицидів. Часто вербу насаджують на берегах річок, щоб закріпити схили та захистити від водної ерозії.

Верба росте дуже швидко, може збільшуватися на кілька метрів за рік, а деякі види можна використовувати в енергетиці, як паливо. Та науковці наголошують — фіторемедіація наразі не має законодавчої бази в Україні. Рослини, які накопичили забруднення немає де утилізувати, а сам процес відновлення земель розтягнеться на роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не тільки важки метали шкодять чорноземам. В Україні є область, де про міни на полях повідомили 94% фермерів.