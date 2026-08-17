Мільйонні статки, Audi Q7 і кар'єри: що відомо про сина нардепа, що засвітився в схемі на 950 млн

Ім’я депутата фігурує у справі про видобуток андезиту

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На Закарпатті правоохоронці заявили про викриття схеми незаконного видобутку андезиту, яка, за даними слідства, завдала державі майже 950 млн грн збитків. Серед чотирьох підозрюваних — депутат Закарпатської облради та співзасновник ТОВ "КобальтумРесурсЕкспорт" Михайло Лаба, син народного депутата від "Слуги народу" Михайла Лаби.

Як повідомляє "Українська правда", упродовж 2025–2026 років учасники схеми могли незаконно видобути близько 417 тисяч кубометрів андезиту. За версією слідства, для облаштування кар’єру було знищено близько 10 гектарів лісу. Крім того, на землях лісового фонду без відповідних дозвільних документів проклали 2,6 км ліній електропередачі та встановили 52 опори. "Телеграф" розповість, що відомо про бізнес, майно та статки одного з фігурантів справи, а також про попередні скандали, пов’язані з політичною та бізнесовою діяльністю Михайла Лаби.

Хто такий Михайло Лаба

Михайло Лаба-молодший — депутат Закарпатської обласної ради та син народного депутата Михайла Лаби. У 2021 році він став директором Агенції регіонального розвитку Закарпатської області.

Саме призначення на цю посаду свого часу стало предметом публічного скандалу. Наглядова рада обрала Лабу з-поміж семи кандидатів рейтинговим голосуванням, однак частина інших претендентів не визнала результатів та назвала конкурс непрозорим.

Михайло Лаба

Тоді ж у медіа з’явилися твердження про політичну підтримку кандидатури Лаби з боку тодішнього голови Закарпатської облради Олексія Петрова. Зокрема, "Новини Закарпаття" писали, що Петров ще під час першої зустрічі з наглядовою радою озвучував позицію фракції "Слуга народу" щодо необхідності призначення Лаби.

Сам Лаба заперечував претензії до конкурсу.

"Я вважаю, що процедура була максимально відкрита й жоден із претендентів не мав можливості впливати на процес обрання", — заявляв він у коментарі "Суспільному".

Окремий епізод уже стосувався його батька. У 2022 році НАЗК склало два адміністративні протоколи щодо народного депутата Михайла Лаби через конфлікт інтересів: він голосував за постанову про присудження премії Верховної Ради, серед лауреатів якої був його син — тодішній директор Агенції регіонального розвитку Закарпаття.

"КобальтумРесурсЕкспорт": що пов’язує Лабу з кар’єром

ТОВ "КобальтумРесурсЕкспорт" зареєстрували у липні 2023 року. За даними реєстру, статутний капітал компанії становить понад 51,2 млн грн, а основний КВЕД — добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів.

У лютому 2025 року Лаба-молодший увійшов до складу власників компанії. Згодом корпоративну структуру змінили: частку Лаби передали ТОВ "Кобальтум-Україна", однак у декларації депутата за 2025 рік він і надалі вказаний кінцевим бенефіціарним власником "КобальтумРесурсЕкспорт".

Ще до нинішньої підозри навколо підприємства вже виникали питання. У червні 2026 року правоохоронці провели слідчі дії на кар’єрі. Кримінальне провадження розслідували, зокрема, за статтями про незаконне видобування корисних копалин, легалізацію майна, ухилення від сплати податків та зловживання владою.

Лаба тоді називав ситуацію тиском на підприємство та наполягав, що компанія працює законно.

"Ми не боїмося жодних правоохоронних органів. Ми готові надавати всі відповідні документи і будемо захищати себе в рамках закону. Жодні спекуляції щодо нашого підприємства не мають змісту", — заявляв він.

За словами власників компанії, у квітні 2026 року інший учасник аукціону нібито вимагав продати кар’єр за ціною, що відповідала вартості ліцензії. В іншому разі, стверджують вони, він погрожував ініціювати процедури для його вилучення.

Своєю чергою, прокуратура наполягала, що видобуток на родовищі здійснювали на землях лісового фонду без висновку з оцінки впливу на довкілля. У липні Закарпатська обласна прокуратура також звернулася до суду з позовом про припинення діяльності "КобальтумРесурсЕкспорт" до отримання відповідної оцінки впливу на довкілля.

Що Лаба задекларував

Декларація Михайла Лаби-молодшого, подана 30 березня 2026 року за 2025 рік, дозволяє оцінити масштаб його бізнесової діяльності.

У декларації Лаба вказав корпоративні права та бенефіціарний статус у кількох компаніях:

ТОВ "Кобальтум-Україна" — 100% корпоративних прав на суму понад 25,6 млн грн;

— 100% корпоративних прав на суму понад 25,6 млн грн; ТОВ "ІП "Нью Горайзонс" — 40% корпоративних прав, вартість яких становить 161 680 грн;

— 40% корпоративних прав, вартість яких становить 161 680 грн; ТОВ "КобальтумРесурсЕкспорт" — як кінцевий бенефіціарний власник.

Бізнес-активи. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

За 2025 рік він задекларував:

3,635 млн грн доходу від підприємницької діяльності;

доходу від підприємницької діяльності; 206 тис. грн зарплати від "КобальтумРесурсЕкспорт";

зарплати від "КобальтумРесурсЕкспорт"; 49,9 тис. грн зарплати від ТОВ "Західбудмонтажсервіс";

зарплати від ТОВ "Західбудмонтажсервіс"; 1,303 млн грн доходу від відчуження нерухомості.

Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Серед майна — будинок площею 263,3 кв. м, кілька земельних ділянок, зокрема ділянки на 1546, 1092, 1000 та 800 кв. м, а також Audi Q7 2017 року, яку депутат придбав у 2023 році за 500 тис. грн.

На кінець звітного періоду Лаба також вказав 4,2 млн грн готівкою. Його дружина окремо задекларувала ще 300 тис. грн готівки.

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