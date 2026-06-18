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Возвращение Халка и появление Карателя. Вышел новый трейлер "Человека-паука 4" (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Человек-паук Новость обновлена 18 июня 2026, 10:32
Человек-паук. Фото marvel.com

Питер Паркер появится на экранах летом 2026 года

Marvel Studios представила первый официальный трейлер ленты "Человек-паук: Абсолютно новый день" (Spider-Man: Brand New Day) — долгожданного четвертого сольного фильма о приключениях Питера Паркера.

Новая глава киновселенной разворачивается в реальности, где заклятие полностью стерло память о личности Человека-паука. Главный герой в исполнении Тома Холланда вынужден начинать жизнь с чистого листа. Даже самые близкие друзья, Эм Джей (Зендея) и Нед Лидс (Джейкоб Баталон), больше не помнят, кто он на самом деле.

Трейлер раскрывает звездный актерский состав будущего блокбастера. В сюжете появятся Джон Бернтал в роли Карателя и Марк Руффало в образе Халка. Кроме них, к касту присоединились Трамелл Тиллман, Майкл Мендо и звезда сериала "Очень странные дела" Сэди Синк, чья роль пока держится в секрете. Внимательные фанаты также заметили в ролике намеки на технологические изменения в работе фирменной паутины супергероя, однако создатели фильма пока не раскрывают ее происхождение.

Режиссерское кресло проекта занял Дестин Дэниел Креттон, известный работой над лентой "Шан-Чи и легенда десяти колец". Сценарий написали Эндрю Ланэм и Эрик Пирсон. Мировая премьера фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день" запланирована на 31 июля 2026 года.

Человек-паук Том Голланд

Напомним, что этот фильм станет знаковым для исполнителя главной роли. Том Холланд воплощает образ Питера Паркера уже десять лет. Его дебют состоялся в ленте "Первый мститель: Противостояние" (2016), после чего актер снялся в трех сольных фильмах о паучке и двух частях "Мстителей".

Ранее вышел первый трейлер мультфильма "Шрек 5".

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#Фильм #Marvel #Человек-паук #Том Холланд #Трейлер