Возвращение Халка и появление Карателя. Вышел новый трейлер "Человека-паука 4" (видео)

Питер Паркер появится на экранах летом 2026 года

Marvel Studios представила первый официальный трейлер ленты "Человек-паук: Абсолютно новый день" (Spider-Man: Brand New Day) — долгожданного четвертого сольного фильма о приключениях Питера Паркера.

Новая глава киновселенной разворачивается в реальности, где заклятие полностью стерло память о личности Человека-паука. Главный герой в исполнении Тома Холланда вынужден начинать жизнь с чистого листа. Даже самые близкие друзья, Эм Джей (Зендея) и Нед Лидс (Джейкоб Баталон), больше не помнят, кто он на самом деле.

Трейлер раскрывает звездный актерский состав будущего блокбастера. В сюжете появятся Джон Бернтал в роли Карателя и Марк Руффало в образе Халка. Кроме них, к касту присоединились Трамелл Тиллман, Майкл Мендо и звезда сериала "Очень странные дела" Сэди Синк, чья роль пока держится в секрете. Внимательные фанаты также заметили в ролике намеки на технологические изменения в работе фирменной паутины супергероя, однако создатели фильма пока не раскрывают ее происхождение.

Режиссерское кресло проекта занял Дестин Дэниел Креттон, известный работой над лентой "Шан-Чи и легенда десяти колец". Сценарий написали Эндрю Ланэм и Эрик Пирсон. Мировая премьера фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день" запланирована на 31 июля 2026 года.

Напомним, что этот фильм станет знаковым для исполнителя главной роли. Том Холланд воплощает образ Питера Паркера уже десять лет. Его дебют состоялся в ленте "Первый мститель: Противостояние" (2016), после чего актер снялся в трех сольных фильмах о паучке и двух частях "Мстителей".

Ранее вышел первый трейлер мультфильма "Шрек 5".