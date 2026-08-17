"Енергетичну жертву" обрано: що буде зі світлом, газом і теплом взимку і які міста в зоні ризику

З жовтня по лютий (включно) в Україні спостерігатиметься зниження генерації електроенергії

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У Верховній Раді України не чекають критичних блекаутів цієї зими, незважаючи на песимістичні прогнози. Тим не менш, короткострокові відключення у зв’язку з обстрілами можливі.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив народний депутат України та голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.

Варто зазначити, що протягом останніх тижнів в українському інфополі регулярно з’являються повідомлення про найскладнішу зиму за весь час війни. Так, наприклад, вважає офіцер ЗСУ Ярославський. На його думку, цієї зими в Україні можуть бути локдауни тривалістю до 2 тижнів.

"У Києві, Одесі, Харкові будуть такі локдауни, яких не було навіть цієї зими", — заявив Ярославський.

Не спростовував, але й не підтверджував подібний перебіг подій і енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки Станіслав Ігнатьєв у коментарі "Телеграфу".

Проте в Раді, судячи з усього, налаштовані більш оптимістично.

Зима 2026/2027 — прогноз

Що буде зі світлом

За словами Нагорняка, з жовтня до лютого (включно) в Україні спостерігатиметься зниження генерації, яке може вплинути на баланс електроенергії в мережі. Однак за умови роботи всіх 9 енергоблоків українських АЕС та достатнього імпорту ця проблема має бути вирішена. Тобто генерації на цю зиму має вистачити.

Однак, щоб світло було в квартирах в українців, лише генерації недостатньо — електроенергію потрібно доставляти. І з цим вже може бути складніше, оскільки досвід останніх років показує, що ворог може спрямовувати свої удари безпосередньо на підстанції.

"Якщо ворог націлить свої удари безпосередньо по підстанціях "Укренерго", то ми можемо мати часткові перебої з передачі електричної енергії від атомних електростанцій до міст-мільйонників. Але ці перебої можуть бути короткостроковими. Ворог з 22-го року б’є по підстанціях, і тому вони достатньо побиті. Водночас на кожній із підстанцій уже є збудовані захисні споруди, які захищають, принаймні, трансформатори великої потужності. Тому я тут бачу ризики, але незначні", — вважає нардеп.

Народний обранець прогнозує, що у більшості регіонів України істотних проблем із генерацією та передачею електроенергії не повинно бути. У прифронтових регіонах (зокрема, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях) ситуація може бути гіршою через відсутність власної генерації та більше вогневе ураження енергооб’єктів.

Газ/тепло

У випадку з газопостачанням, зазначає Нагорняк, складнощі є з видобутку, оскільки ворог б’є саме по ньому.

"Ми будемо змушені імпортувати значний обсяг газу до наших газосховищ і доставляти його по всій території України. Але, думаю, тут ризиків менше, оскільки основний виклик пов’язаний з фінансовими ресурсами", — сказав співрозмовник.

З теплопостачанням на сьогодні в України виникли найбільші виклики, але не для всієї її підконтрольної території.

Найбільші ризики теплопостачання для міст:

Київ;

Харків;

Одеса;

Суми;

Чернігів;

можливо, Дніпро;

громади, які межують із лінією зіткнення.

"Якщо електроенергію ми можемо генерувати в одному місці і передавати в потрібне місто, то теплопостачання повинно вироблятися там, де це тепло споживається. І не секрет, наприклад, що у Києва три електроцентралі, і тих альтернатив, які будуються, буде недостатньо для того, щоб киян за рік або навіть п’ять перевести на розподілену теплогенерацію. Для розподілу необхідно будувати мережі, які будуть подавати газ і відводити тепло. Мають бути і землі відведені, і цільове призначення змінено. Це все величезний шлях. Саме тому найскладнішим моментом для прийдешньої зими буде саме теплопостачання в містах-мільйонниках, особливо у Києві. І це не пов'язано з роботою міської адміністрації — просто ворог обрав столицю як свою "енергетичну жертву", — вважає Нагорняк.

Загальний прогноз щодо енергетики

Нагорняк не бачить підстав припускати, що зима 2026/2027 буде найскладнішою за всі роки.

"Я вважаю, що найскладніша зима була торік — з 25-го на 26-й. Моя оцінка стримано-позитивна. Багато об’єктів генерації, когенерації та зберігання електроенергії будується. Динаміка позитивна. Думаю, що апокаліптичні сценарії так і залишаться сценаріями", — прогнозує нардеп.

Що стосується захисту енергооб’єктів, то ситуація зараз, за даними народного депутата, краща, ніж була у 2025 році. Однак це не означає, що це суттєво щось змінить.

"Нам точно потрібно перебудовувати абсолютно всі підстанції "Укренерго" з урахуванням військових ризиків не тільки цього року, а й у найближчі 10 років. Тому нам потрібно точно змінити концепцію по "Укренерго". Вони про неї багато говорять, але поки мало роблять через відсутність фінансування та відсутність інституційної спроможності робити ці зміни. Усі підстанції "Укренерго" побудовані під мирний час. За останній час на цих об'єктах побудували, можливо, 150 укриттів для трансформаторів великої потужності і, можливо, 5 укриттів для релейних управлінь. А потрібно 100", — пояснив Нагорняк.

Прогноз на зиму 2026

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт назвав головну загрозу опалювальному сезону у Києві.