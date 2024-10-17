Допоможе при найдовших блекаутах: як змусити телефон ловити зв'язок під час відключень світла

Чотири поради допоможуть завжди лишатись на зв'язку

В Україні хоч і не вимикають поки світло, але все ж прогнозують важку зиму з блекаутами до якої варто підготуватись заздалегідь. Стосується це і мобільної мережі, адже з постійними тривогами та важливими новинами варто лишатись на зв'язку.

"Телеграф" розповість, як змусити телефон краще ловити зв'язок під час відключень світла. Для цього є кілька хитрощів.

Зв'язок може бути сам по собі нестабільний через велике навантаження, проте можна спробувати перепід'єднатися до своєї або ж мережі іншого оператора. Ось кілька ефективних лайфхаків, якщо ваш телефон погано вловлює мережу:

Увімкніть режим польоту на кілька секунд, а потім вимкніть його. Це може допомогти вашому пристрою повторно під'єднатися до мережі.

Перезапуск телефону часто може розв'язати проблеми з мережею, скинувши налаштування пристрою та дозволивши йому знову знайти мережу

Якщо послуги 3G або 4G у вашому регіоні слабкі, переключіться на 2G або встановіть режим мережі на автоматичний (WCDMA/GSM)

Налаштуйте телефон на автоматичний вибір оператора мережі. Це можна зробити в налаштуваннях мобільної мережі.

У місцях зі слабким сигналом може допомогти переміщення ближче до вежі мобільної мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підзарядити телефон під час вимкнення світла.