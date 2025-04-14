Хочуть виробляти 500 "шахедів" на день. Авіаексперт оцінив можливості росіян

Виробництво ударних дронів налагоджено у трьох областях РФ

Росіяни можуть щодня виробляти 85-90 ударних дронів типу "Шахед", однак більша кількість викликає дуже великі запитання щодо комплектації та фізичного виробництва. Окрім того, впливають західні санкції, через які припинилося співробітництво РФ із високотехнологічними компаніями Європи й Америки.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telеgraf UA розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап. Він пояснив, як українські Сили оборони протидіють ворогу.

— Я аналізую кількість "шахедів", які вони запустили по нас за період. І я бачу це зростання до можливості виробництва 85-90. Вони [росіяни] не накопичують їх на складах, а накопичення на проміжних складах — це просто логістичні елементи для подальшого їх розповсюдження в різні точки запуску, — каже авіаційний експерт.

За його словами, противник виробляє фюзеляжі дронів на заводі "Алабуга" біля Єлабуги, заводі "Купол" в Іжевську і виконує там якесь початкове складання. Потім ці комплекти відправляють у Ленінградську, Московську і Рязанську області, де в торгових центрах, з яких виїхали власники (а це в основному іноземні компанії), відбувається складання "шахедів".

— Що стосується можливості збільшення кількості виробництва "шахедів" — там починаються проблеми. Росіяни заявили про свій план довести виробництво до 500 "шахедів" на добу. Але можливості росту я не бачу. Я не бачу ні з точки зору комплектації, ні з точки зору самого фізичного виробництва, в тому числі фюзеляжів.

У них був запроектований ще один завод у Казані, який мав зайнятися цим питанням. Для запуску цього заводу обладнання не вистачає, комплектуючих не вистачає, всі строки відтерміновують ближче до 2030-х років. Тому я не бачу можливості росіян у короткий строк (навіть до кінця цього року) збільшити виробництво "шахедів" до 500 на добу через комплектацію, — каже аналітик.

Він пояснив, що росіяни використовували комплектуючі американської компанії Texas Instruments, німецькі деталі, французьку оптику, і ще дуже багато того, на що накладені санкції.

— Росіяни постійно волають, що у них через санкції нічого не виходить. І їм не вистачає навіть китайської, іранської комплектації, щоб забезпечувати виробництво, яке у них є зараз. Там постійний збої, і ми бачимо, що в них нема регулярності в кількості "шахедів", які вони запускають, особливо останнім часом, — каже авіаексперт.

Він також торкнувся питання логістики організації пусків.

— Вони збільшили кількість точок, з яких запускають дрони. Намагаються запускати по старій схемі — це контейнер на п'ять "шахедів". Відповідно треба персонал, який вміє це робити. Треба все запрограмувати, виставити на позицію, запустити. Ми досить серйозно займаємось питанням — намагаємось виявити точки пуску і зупинити це: бити по складах, по ланцюгу постачання "шахедів", по лініях і точках пуску. Іноді щось вдається, іноді не вдається, і про ці удари не завжди навіть повідомляється, — підсумував Костянтин Криволап.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що означає перший етап зміни війни.