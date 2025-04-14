Як інновації змінюють стратегії бізнесу: Про що говорили на IT Meets 2025

Партнером події виступила українська ІТ-компанія FAVBET Tech

У Києві відбувся один із головних заходів технологічної спільноти України — IT Meets 2025 . Цього року подія об’єднала засновників технологічних компаній, юристів, аналітиків та фінансистів, аби обговорити виклики, з якими сьогодні стикається бізнес, і шляхи адаптації до нових умов. Партнером події виступила українська ІТ-компанія FAVBET Tech.

IT Meets є серією подій, присвячених темам розвитку ІТ-бізнесу, фінансових стратегій, правового регулювання та впровадження інновацій. Тут учасники мають можливість ділитися практичним досвідом, обговорювати зміни у законодавстві та шукати інструменти для масштабування бізнесу в умовах нестабільного ринку.

Фото: IT Meets

Серед спікерів цьогорічного заходу — Наталія Денікеєва (Дія City), Дмитро Козярин (Львівський ІТ Кластер), Дмитро Бєлінський (Karandash), Артем Скрипник (FAVBET Tech), Христина Жеруха (DevCom), Назар Гембара (BotsCrew), Святослав Кавецький (Львівський ІТ Кластер) та інші.

Фото: IT Meets

У фокусі дискусій — нові правила для контрольованих іноземних компаній, податкові стратегії для технологічних бізнесів, а також трансформація бізнес-моделей у відповідь на глобальні економічні зміни. Особливу увагу спікери приділили обговоренню реальних кейсів, які показують, як українські ІТ-компанії адаптуються до нових умов і використовують зміни як можливості для зростання.

Фото: IT Meets

"В умовах глобальних викликів такі події, як IT Meets, стають важливими майданчиками для обміну досвідом і формування нових стратегій. Саме тут формується середовище, в якому ІТ-галузь може зростати та впливати на економіку країни", — каже CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

За словами СЕО, Favbet Tech з моменту заснування у 2022 році є активним учасником українського ІТ-ком'юніті та підтримує головні галузеві заходи. У компанії вірять, що саме співпраця є шляхом до побудови сильного та конкурентного ринку інновацій в Україні. За підсумками минулого року Favbet Tech увійшла до 50 найбільших продуктових ІТ-компаній України за версією рейтингу DOU.

FAVBET Tech є активним учасником української IT-спільноти, резидентом "Дія.City" та частиною IT Ukraine Association, з якою разом створили перший в Україні комітет за напрямком AI. Входить до п’ятірки найбільших платників податків серед резидентів "Дія.City".